Tällainen on raviurheilun ja hevoskasvatuksen päivitetty strategia – "hevosalan sisäinen muutosmatka"

Raviurheilun ja hevoskasvatuksen strategian päivittäminen tuli ajankohtaiseksi, koska edellinen strategiakausi päättyy tähän vuoteen. Myös toimintaympäristö muuttui kauden aikana rajusti mm. koronan, Ukrainan sodan ja rahapelaamisen lisenssimarkkinapäätöksen johdosta.

Kokonaan strategiaa ei kirjoitettu kuitenkaan uusiksi vaan sitä tiivistettiin ja sanoitettiin uudestaan.

”Nykyisestä strategiasta on tullut hyvää palautetta, muun muassa maa- ja metsätalousministeriöstä. Mutta kun sitä on tarkasteltu, ennen kaikkea Hippoksen ulkopuolisten alan toimijoiden näkökulmasta, niin tuntuu, että se ei ole arjessa elänyt”, Saara Iivari taustoittaa.

Strategiaa lähdettiin päivittämään ns. elävän strategian prosessilla.

”Siinä valmista paperia enemmän korostuu, miten strategiaa johdetaan ja miten sitä arjessa työstetään. Työ jatkuu yhteisellä työn juurrutuksella ja sillä, että mietitään rooleja jokaiselle toiminnassa, ja strategiaa johdetaan prosessina jatkuvasti.”

”Meillä on edelleen kunnianhimoinen ajatus, että strategia on tehty koko alan ja jokaisen toimijan, ei vain Suomen Hippoksen toimiston ja toiminnan näkökulmasta. Tarkoituksena on rajata, selkeyttää ja sanoittaa nykyistä strategiaa niin, että jokainen toimija saa kiinni omasta roolistaan ja siitä millaisia toimia strategia arjessa itselle tarkoittaa”, Iivari kuvailee.

”Strategian pitäisi määrittää, mitä me teemme ja mitä me emme tee. Oltiin sitten Hippoksessa tai raviradalla tai missä tahansa alalla, strategian pitää tukea meitä erityisesti siinä hetkessä, kun budjetissa on ne viimeiset eurot tai tunnit käytössä ja auttaa tekemään päätös, mihin ne käytetään.”

Saara Iivari luonnehtii strategiaa hevosalan sisäiseksi muutosmatkaksi.

”Yleisesti strategiassa haluamme löytää kilpailukykytekijöitä, joilla erotumme ja joilla uskomme menestyvämme. Tällä hetkellä tärkeintä kuitenkin on, että saamme tehtyä alan rakennemuutoksen ja alalle sisäisen ymmärryksen, mitä yhdessä lähdetään uusista rakenteista tekemään”, Saara Iivari linjaa.

”Emme halua pöytälaatikkodokkareita, joita 4 vuoden päästä palataan lukemaan ja katsomaan onnistuttiinko. Jatkossa strategiaa käydään puolivuosittain läpi valtuuskunnassa ja sitä myös päivitetään. Mukana on myös mittarit. Pitää pystyä mittaamaan, menemmekö tavoitteita kohti.”

Missiolause rinnastuu talon rakentamiseen

Strategian päivitystyö tehtiin Hippoksen toimistossa, mutta siihen osallistui lukuisia muitakin tahoja. Taustakyselyyn vastasi yli 450 alan toimijaa, suurin osa harrastajia, ammattilaisia, hevosenomistajia. Lisäksi sitä on käsitelty erilaisissa työryhmissä, Hippoksen hallituksessa ja raviradoilla.

Työn tuloksena määriteltiin tavoitetila vuodelle 2030 ja sanoitettiin uusiksi missiolause sekä arvot. Tavoitetila on pitkä listaus erilaisia asioita, mutta niistä keskeinen on, että rahoituksen ja rakenteen moottorit pyörivät omalla ja yhteisellä työllä ja yhteisyrityksenä perustettu oma peliyhtiö toimii alan rahoituksen moottorina. Ala on urheilun rahoituksen osalta omavarainen.

Rakennamme sellaista kestävää hevoselinkeinoa ja urheilua, johon mahdollisimman moni haluaa myös jatkossa tulla mukaan, missiolause kuuluu.

”Tätä voi verrata talon rakentamiseen. Talosta pitää tehdä aikaa kestävä, ja sen pitää tarjota tiukassakin paikassa turvaa ja suojaa – siis pitää varautua myös haasteisiin. Rakentamisessa taas tarvitaan monenlaista osaamista”, Saara Iivari rinnastaa.

Arvoiksi strategiaan kirjattiin avoimen osallistava, monipuolisuudessaan vahva ja vastuunsa tunteva. Arvoissa, kuten koko strategiassa, korostuu yhdessä tekemisen tärkeys.

”Kun saman asian eteen paloa kokevat ihmiset yhdistävät voimansa, syntyy muutosvoimaa, joka on parhaimmillaan vahva vaikuttaja ja uuden rakentaja. Hevosten kanssa voi toimia monessa roolissa, ja ne kaikki ovat tärkeitä. Hevosalan yhteisössä pitää olla tilaa kaikille”, Saara Iivari painottaa.

”Suomen Hippoksen rooli tässä on mahdollistaa strategian mukainen työ myös muille toimijoille.”

Lisätietoa strategiasta löytyy Hippoksen verkkosivuilta.