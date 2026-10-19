Hevosenhakureissu keskeytyi hirvikolarin vuoksi – ”Kyllä siinä meni pieneen shokkitilaan”

Kajaanilainen Keijo Lindström ajeli sunnuntaina Orimattilasta kohti kotia kyydissään uunituore tanskalaissyntyinen hevoshankinta. Vähän ennen Sukevaa alkoi tapahtua, kun kolme hirveä hyppäsi täysin varoittamatta tielle. Törmäys oli väistämätön.”Ajettiin Elfvingin Sulon kanssa neljän auton ryhmässä, ja turvavälit olivat ihan sopivat. Laitoin lyhyet valot päälle, ja yhtäkkiä ihan puskista eteen hyppäsi kaksi isoa hirveä ja vasa”, Lindström kertaa.”Siinä ei ehtinyt tehdä mitään, ja auto meni aivan solmuun. Sukevalle oli enää noin kymmenen kilometrin matka, eli aika lailla reissun loppupuolella oltiin.”Positiivista oli, että ihmisille tai hevoselle ei sattunut suurempaa vahinkoa.”Niskat ja kroppa ovat vähän kipeänä, mutta onneksi ihmisille ei käynyt mitään sen isompaa. Annoin auton vain liukua kolarin jälkeen, joten hevosellekaan ei tullut naarmun naarmua. Päästiin säikähdyksellä, mutta kyllähän siinä meni pieneen shokkitilaan. Väkeäkin tuli nopeasti apuun, joten tilanne lähti siitä sitten selviämään.”