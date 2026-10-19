Hevoskuljetusauto
Sunnuntaina sattuneesta hirvikolarista selvittiin säikähdyksellä.Kuvituskuva: Anu Leppänen
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Hevosenhakureissu keskeytyi hirvikolarin vuoksi – ”Kyllä siinä meni pieneen shokkitilaan”

Keijo Lindströmin sunnuntaipäivä sai ikävän käänteen.
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hirvikolari
Keijo Lindström
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