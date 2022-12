Hevosenomistajien lounge starttaa Vermossa – myös hoitajille ekstraa Kuumina Keskiviikkoina

Tulevana vuonna Kuuma Keskiviikko tarkoittaa korotettuja palkintorahoja kaviouralla, hevosenhoitajien ja -omistajien huomioimista sekä Kuuman Keskiviikon yhteistyökumppanin Veikkauksen etuja yleisölle. Veikkaus tiedottaa omista tarjouksistaan viikolla 52.

Uusi vuosi tuo myös valmentajille uuden käytännön keskiviikkoraveihin hevosten ilmoittamiseen. Jatkossa keskiviikkoraveihin ilmoittautuminen päättyy aina edellisenä keskiviikkona klo 9.00. Uusi käytäntö on voimassa vuoden alusta eli 4.1. Kuuman Keskiviikon ilmopäivä on huomenna keskiviikkona 28.12. Raviyleisöä ilmoittamisajan aikaistuminen palvelee siten, että seuraavan keskiviikon käsiohjelma on ostettavissa normaalitilanteessa jo edellisenä keskiviikkona Vermossa.

Vuoden alusta Vermo kutsuu keskiviikkoravien hevosten omistajia raveihin jännittämään kilpailua ja tapaamaan muita omistajia. Ravintola Ravillan alatasanteen loungessa on ennakkoon ilmoittautuneille omistajille ohjelmaa ja pientä purtavaa klo 17-18. Ilmoittautumislinkki lähetetään ravipäivän hevosenomistajille erikseen Heppa-järjestelmän yhteystietoihin. Kuumina Keskiviikkoina loungessa on luvassa ajankohtaisia haastatteluja. Tämä etu on tarjolla vain raveihin saapuville omistajille.

Kuumina Keskiviikkoina huomioimme myös hevosten hoitajia. Jokaisen hevosen hoitajalle lahjoitetaan tuotekassi, jonka sisältö vaihtuu kuukausittain. Tuotekassin saa mukaansa sisäänkirjoituksesta ilmoittautumisen yhteydessä. Tammikuun Kuuman Keskiviikon kassissa on mm. pientä makeaa ja pehmoista lämmikettä. Jos hevosella ei ole nimettyä hoitajaa Heppa-järjestelmässä, annetaan tuotelahja valmentajalle.