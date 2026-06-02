Hevoset valtaavat Linnoituksen – tapahtuman ohjelma julkaistu kokonaisuudessaan

Hevoset Linnoituksessa -tapahtuman keskipisteenä toimii Linnoituksen pääkadulle Kristiinankadulle rakennettu 300-metrinen ravisuora, jolla kilpaillaan kahtena päivänä Lappeenrannan Cityravit. Ravisuoralla nähdään viikonlopun aikana myös näytöksiä, kilpailuja ja esityksiä aina ratsuväkisulkeisista vetokoiriin, esteratsastukseen, vanhoihin traktoreihin ja suosittuun Tandem Poni Raceen.

Kuten vuosi sitten, tapahtuman juontajina toimivat raviurheilun monitoimimies ja raviselostaja Lauri Hyvönen sekä koko kansan rakastama urheiluselostaja Antero Mertaranta.

Perjantaina avajaiskulkue, Cityravit, SaiPan mitalikahvit ja Kyösti Mäkimattila

Perjantain ohjelma käynnistyy avajaiskulkueella, jossa SaiPan pronssimitalistit kuljetetaan Linnoitukseen Sinebrychoffin panimohevosten ja Vaunuhistoriallisen seuran vaunujen kyydillä. Kulkue lähtee kello 14.40 Lappeenrannan Hiekkalinnalta ja etenee Satamatien kautta kohti Linnoituksen mäkeä.

Tapahtuma-alue aukeaa kello 15.00. Päivän ohjelmaan kuuluvat muun muassa SaiPan mitalikahvit Kesäteatterilla, Lappeenrannan Tanssiopiston kepparitanssiesitys, ponilähtö, monté- ja ravilähdöt sekä Etelä-Karjalan Eskadroonan ratsuväkisulkeiset. Ravisuoralla nähdään perjantain aikana myös Wilkjärven Winssikerhon wanhoja traktoreita, Tandem Poni Race sekä ravivalmennusklinikka, jossa yleisölle kerrotaan, kuinka ravihevosta valmennetaan.

Perjantai-ilta huipentuu Kesäravintola Lallissa, jossa Kyösti Mäkimattila & Ajaton Sointu esiintyvät kello 20.00-00.00.

Lauantaina Muumit, Cityravit, esteratsastusta, vetokoiria ja lavatanssit

Lauantaina tapahtuma-alue aukeaa kello 10.00. Päivän aikana kesäteatterissa nähdään Muumit kolmesti: kello 10.30, 12.00 ja 14.00. Muumipeikko ja Pikku Myy järjestävät Nipsulle rohkeusjuhlat.

Ravisuoran ohjelmassa nähdään lauantaina ponilähtöjä, lämminveristen ja suomenhevosten ravilähtöjä, ratsuväkisulkeiset, Kymen Vetokoiraseuran vetokoirat, Traktorien Knock Out -kilpailu, Tandem Poni Race sekä SRL Kaakkois-Suomen esteratsastusesitys.

Kesäravintola Lallissa järjestetään kello 11.00-14.00 Pantsun ja Wiltsun lounasdisco. Lauantai-ilta jatkuu Lallissa lavatanssitunnelmissa, kun Esa Nummela & Vanhasuora esiintyvät kello 20.00–00.00.

Lasten Linnoituksessa ohjelmaa koko viikonlopun

Hevoset Linnoituksessa -tapahtumassa on runsaasti tekemistä myös lapsille. Lasten Linnoituksessa nähdään muun muassa keppihevosareena, pomppulinnoja, ElämysLauman kotieläimiä, talutusratsastusta, poniajeluja, hevosaiheisia tietovisoja ja muuta koko perheen ohjelmaa.

Lisäksi tapahtuma-alueella on suuri tapahtumatori, joka jakautuu kolmeen alueeseen ja kokoaa Linnoitukseen erilaisia myyjiä ja näytteille asettajia. Myös Linnoituksen museot ja puodit ovat avoinna yleisölle tapahtuman aikana.

Lähde: Lappeenrannan raviradan tiedote