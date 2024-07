Hevospitäjä Sahalahti esittäytyy heinäkuussa

Näyttelyyn on kerätty paikkakunnan hevoshistoriasta kertovia valokuvia, näyttelyiden palkintotodistuksia, kirjallisuutta ja muuta asiaan kuuluvaa. Asiaa on laajennettu myös hieman Sahalahden ulkopuolelle koskemaan yleistä hevoshistoriaa. Näyttelyn pitopaikka on maantieteellisestikin oivallinen. Sahalahden hevoshistoria on ravikilpailujen osalta lähtenyt käyntiin läheisen Pakkalanjärven jäältä vuonna 1907.