Hevospula ei hellitä – Turkuun ensi tiistaiksi vaivoin 7 lähtöä kokoon

Kuten edellisvuosina, ravit eivät ole pullistelleet tänäkään talvena hevosia. Ilmoittamisaikoja on jouduttu jatkamaan ja lähtöjä ajamaan välillä hyvinkin vajaina.

Peruutusuhka leijui pitkään ensi tiistain 13.1. Turun ravienkin yllä. Viisi lähtöä jouduttiin perumaan, mutta seitsemän lähtöä saatiin kuitenkin kokoon, kun kaksi lämminverisarjaa yhdistettiin yhdeksi spårtrappa-tyyppiseksi ryhmäajoksi. Siinä lähtöradat määräytyvät voittosumman mukaan.

"Hevospula on valtakunnallinen ongelma, joka on taas kerran pahimmillaan näin vuodenvaihteen jälkeen", Lännen Ratojen kilpailupäällikkö Iivari Ingves aloittaa.

Hän näkee, että tilanteessa on muitakin tekijöitä kuin kilpailevien hevosten määrä.

"Juurisyy on tietenkin kilpailevien hevosten määrän lasku, mutta merkittäviä tekijöitä on muitakin. Valmentajien kanssa keskustellessa on viime aikoina toistunut lause: 'Turha ilmoittaa, kun ei ole päässyt treenaamaan'. Tokihan myös monia hevosia ja talleja on tähän aikaan tauolla.”

Turun ravien osalta sarjojen peruminen ei tullut yllätyksenä

”Tarkoituksella tarjolla oli paljon sarjoja, koska tiedostimme, että joitakin jouduttaneen perumaan tai yhdistelemään. Eikä ole helppoa tietää, mikä toimii milloinkin. Nytkin enintään 12 500 euroa tienanneiden lämminveristen ryhmään ilmoitettiin varsin käsittämättömästi vain kolme hevosta. Kasaan tuli vain seitsemän lähtöä, mutta niissä juoksee 74 hevosta, joten ne eivät ole mitään tynkälähtöjä.”

Ingves nostaa esiin muitakin joukkoja, joissa on nähty viime aikoina niin negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä.

”Alempi sarjojen suomenhevosia on ollut mielestäni pitkään yllättävän hyvin liikkeellä. Toisaalta nyt peruttiin niiden yläpuolelta Teivossa, Lahdessa ja Turussa kylmäveristen voltit lyhyen ajan sisällä, kun kaikissa oli 5–6 ilmoitettua, vaikka hevosmäärällisesti potentiaalisia osallistujia pitäisi olla paljon”

Ingves nostaa esiin myös muita ilmoittamiseen liittyviä ilmiöitä.

”Avoimessa ilmossa on paljon hyvääkin, mutta se on kyllä lisännyt todella paljon kyttäämistä. Ja jos moni kyttää, voi joku lähtö jäädä siksi tulematta kasaan. Sanoisin valmentajille ohjeeksi, että ilmoittakaa, jos sitä harkitsette. Vetäkää sitten vaikka ennen ilmon päättymistä pois. Toisaalta tämä on mennyt todella voitonhakuiseksi, ja kun avoimessa ilmossa nähdään hyvä vastustaja, etenkin pienestä palkinnosta, niin jätetään ilmoittamatta.”

”Jaettavat sarjat ovat ihan hyvä työkalu, mutta niitä käytetään mielestäni nykyään jopa liikaa. Nekin kääntyvät itseään vastaan, silloin kuin hevosia on vähän ja niissä kytätään ehkä vielä enemmän kuin normaaleissa sarjoissa.”

Jaettavaan sarjaan ilmoitettiin odotettua vähemmän hevosia myös ensi sunnuntaiksi Killerille. Jyväskylän 11.1. ravitkin ajetaan siksi vain seitsemällä lähdöllä.

Lähtöjen normaalia vähäisemmän määrän takia Turun ravien ensimmäinen lähtö starttaa tiistaina kello 18.27. Killerillä aloitetaan sunnuntaina normaalisti 13.07. Killerin pääpeli on 14.10 starttaava Toto4 20 sentin rivihinnalla.

