Hevospulan syitä selvitettiin – Hytönen: Arvokas näkökulma kokonaisuuden suunnitteluun
Tiivistelmä vastauksista löytyy ohesta. Syitä on avattu yksityiskohtaisemmin Suomen Hippoksen verkkosivuilla. Osaan syistä – esimerkiksi omien ajopaikkojen kunto, pimeys ja sää tai sairastumiset – ei voida tietenkään ulkopuolisilla toimenpiteillä vaikuttaa, mutta osaan – esimerkiksi ratojen talvitauot ja sarjamääritykset – haluttaessa voidaan.
Ratkaisuehdotuksiakin vastaajat esittivät ilahduttavasti. Eniten ehdotettiin parempaa sarjojen ja kilpailukalenterin suunnittelua, muutoksia palkintoihin ja kuljetustukia. Lähekkäisten ratojen yhtäaikaisia talvitaukoja moitittiin, ja vierastalleja ja karsinallisia valjastuskatoksia toivottiin lisää.
”Tämä kysely on tosi arvokas näkökulma kokonaisuuden suunnitteluun. Se tehtiin sekä harrastaja- että ammattivalmentajille, ja vastauksia tuli runsaasti – yli 600”, Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen kiittää.
”Ratkaisuehdotuksissa nousi vahvasti esille alueellisten katveiden syntyminen tietyille alueille talvella, ja se otetaan huomioon, kun kausiratamallia arvioidaan. Samaan aikaan täytyy muistaa, että vuotta on vasta vajaat kolme kuukautta takana.”
Syitä hevospulaan
1. Sää, olosuhteet ja talvi (mainittu 127 kertaa)
2. Hevosen kunto ja valmennus (80)
3. Sarjat ja kilpailu-tarjonta (61)
4. Aika ja oma jaksa-minen (49)
5. Kustannukset ja talous (41)
6. Matkat ja maan-tiede (38)
7. Säännöt ja hallinto (16)
Hippoksen tiedote luettavissa täältä.