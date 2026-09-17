Hevosryntäys Kari Alapekkalan talliin – ”Työhalut pitää olla kunnossa”

Laivaniemessä talliaan pitävän Kari Alapekkalan listoilla on tällä hetkellä 11 valmennettavaa. Uusimmat tulokkaat ovat tutun yhteistyökumppanin Tarja Arosen kasvattamia Highlight-hevosia.Tallissa oli jo ennestään samaan katraaseen kuuluva 3-vuotislupaus Highlight Gogo. Nyt vahvuuteen liittyivät myös paluumuuttaja Highlight Flash, Solvallan-kävijä Highlight Bogeyman sekä starttaamaton 4-vuotias Bold Eaglen poika Highlight Eagle.Kyseinen kolmikko jatkaa kilpailemista Ravitalli Kari Alapekkalan liisaamana. Highlight Gogon on puolestaan liisannut Alapekkalan puoliso Irene Kelloniemi.”Totta kai pitää olla tyytyväinen, kun hevosia tarjotaan treeniin. Työhalut pitää olla kunnossa”, Alapekkala heittää.”Tarja ei ehdi keskittyä hevosiin töiden takia, joten päätettiin vuokrata näiden kilpailuoikeus. Kaikki nämä ovat erittäin mielenkiintoisia ja näyttäneet osaamistaan radoilla. Highlight Eaglekin on kuulemma hirmuisen lahjakas, jos sen saa kohdilleen. Mahdollisesti ruunan kanssa ajetaan koelähtö jo lähiaikoina.”Tarja Aronen on mielissään, että hevoset pääsivät samaan paikkaan.”Olen tosi kiitollinen Karille. Hevoset pääsivät hyvään paikkaan, jossa laadukas treeni ja hyvä ruokinta ovat pääosassa”, Aronen kiittelee.”Hevosten kanssa touhuaminen ja kolmivuorotyön yhteensovittaminen eivät onnistuneet, joten vaihtoehtoja ei jäänyt asian suhteen.”Alapekkalan tiluksilta löytyy useampi 3-vuotias, joista Mr King Star aloittaa uransa tulevana sunnuntaina Rovaniemellä. Samoissa raveissa kilpailee myös Highlight Flash.”Mr King Star vakuutti koelähdössä. Kellottelin sille viimeisen tuhannen 15-vauhtiseksi, ja annoin hevosen tulla reippaammin vasta viimeiset 700 metriä. Se on hieno ja järkevä varsa. Tämän ikätoveri Pure Gold S on ollut reilun kuukauden tallissa. Mämmelän Jukka osti sen Ruotsin huutokaupasta, ja olen itsekin pienessä kimpassa mukana. Kyseessä on oikein nätti ja fiksu tamma. Katsotaan, jos ensi kuussa päästäisiin starttiin.”Torniolaisen oli tarkoitus vähentää valmennettaviensa määrä, mutta tilanne on nyt päinvastainen.”Alun perin oli tarkoitus vähentää, mutta nyt on tehty lisäpaikkoja. Tallin hevoset ovat sellaisia, että on mukava lähteä talvea kohti. Kyllä sitä tietää, mitä pitää tehdä, kun kello soi aamulla”, Alapekkala hymähtää.