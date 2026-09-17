Kari Alapekkala raviohjastaja
Kari Alapekkalan valmennettavien voittoprosentti on tämän kauden osalta 27.Kuva: Anu Leppänen
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Hevosryntäys Kari Alapekkalan talliin – ”Työhalut pitää olla kunnossa”

Torniolaisen tontille muutti kolme Highlight-hevosta.
Julkaistu
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Kari Alapekkala
Tarja Aronen
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Hevosurheilu
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