Hevosryntäys Kasvattajakruunun alkuerään aiheutti harvinaislaatuisen ratkaisun

Kasvattajakruunun alkueriin on ilmoitettu tänä vuonna selvästi runsaammin hevosia kuin ennen. Puheenjohtaja Markku Punkarilla on teoria, mistä se johtuu.”Täksi vuodeksi alettiin taata alkueriin palkinnot kuudelle parhaalle, kun aikaisemmin rahaa sai vain puolet hevosista. Olisiko sillä merkitystä”, hän epäilee.”Varsinkin alkuvuodesta lähdöt voivat olla epätasaisia, ja silloin madaltaa ilmoittamiskynnystä, jos kuusi hevosta saa vähintään 400 euroa”, Kasvattajakruunun juoksevia asioita hoitava Roger Johansson komppaa.Tämän perjantain Turun 3-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun alkuerään ilmoitettiin peräti 22 hevosta, ja sarja jaettiin kahdeksi lähdöksi. Johansson ei muista tällaista tapahtuneen vuosiin.”Jotain kiikun–kaakun-tilanteita kyllä oli, ja muistaakseni vuonna 2021 päätettiin, että jos hevosia ilmoitetaan vähintään 20, alkuerä jaetaan kahdeksi lähdöksi. Tästä oli kyse tällä kertaa Turussa”, Roger Johansson selvittää.”Ja lähtökohta tietysti on, että haluamme järjestää kilpailuja emmekä olla järjestämättä niitä”, Markku Punkari korostaa.Linkki Turun 17.10. ravien lähtölistoihin.Hyvä ilmoittamisinnokkuus alkueriin kielii myös siitä, että välierät lähestyvät. Ne ajetaan 1.11. Turussa, ja niihin on etuoikeus eniten rahaa alkueristä tienanneilla hevosilla.”Aikaisemmin välieriin on voinut päästä, vaikkei olisi ajanut alkueriä lainkaan. Jännä nähdä, mikä tilanne on tänä vuonna”, Markku Punkari pohtii.Vaikka syntyvien hevosten määrä on laskenut ja jatkaa laskuaan, Kasvattajakruunulle kuuluu hyvää.”Maksettujen varsojen ja siitosoriiden määrä on säilynyt hyvänä, ei mitään paniikkia. Tällaisilla luvuilla pärjätään kyllä”, Punkari sanoo..Suurkilpailukauden kruunu - Kasvattajakruunun historia ja kehitys