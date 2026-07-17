Hevosten voimamieskilpailu avaa St Michel -viikonlopun
Kilpailun avulla halutaan ylläpitää työhevosperinnettä ja tärkeitä perinnetaitoja, joilla on ollut iso merkitys Suomen historiassa. Kun maata sotien jälkeen rakennettiin, metsäteollisuus näytteli ratkaisevaa osaa. Ensin puut piti saada kuitenkin pois metsästä, ja siihen tarvittiin suomenhevosta.
St Michel -vedot nimeä kantava suomenhevosten vetokilpailu käydään kolmatta kertaa. Kilpailussa vedetään rekeä, jonka alkupaino on 500 kiloa. Ensikertalaisilta lähtöpaino on 400 kiloa. Jokaisella portaalla on mittaa 10 metriä ja niitä vedetään kaksi kerrallaan. Välissä on minuutin tauko. Taakkaa lisätään tauoilla, 50 kiloa kerrallaan 20 metrin välein.
Viime vuonna ykkössijalle kiskoi Pehtor, joka veti kuormaa perässään 24 porrasta. Viimeisellä etapilla Pehtorin perässä oli painoa 1050 kiloa.
Kilpailu tapahtuu tuomariston ja eläinlääkärin valvonnassa.
”Kilpailua jatketaan niin kauan kuin hevonen omasta tahdostaan pienellä merkinannolla vetää. Hyvä hevosmies näkee, milloin aletaan olla maksimikuormassa, eikä pyydä enempää”, kilpailun järjestävän Etelä-Savon Hevosjalostusliiton toiminnanjohtaja Janina Aronen sanoo liiton tiedotteessa.
Vetokilpailu käydään St Michel-ravien alkajaisiksi perjantaina 17.7. Klo 16–18. Sen jälkeen ilta jatkuu raveilla ja konsertilla.