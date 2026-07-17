Hevosten voimamieskilpailu avaa St Michel -viikonlopun

Kilpailun avulla halutaan ylläpitää työhevosperinnettä ja tärkeitä perinnetaitoja, joilla on ollut iso merkitys Suomen historiassa. Kun maata sotien jälkeen rakennettiin, metsäteollisuus näytteli ratkaisevaa osaa. Ensin puut piti saada kuitenkin pois metsästä, ja siihen tarvittiin suomenhevosta.