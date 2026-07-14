Castor The Star
Hevosurheilun kansikuvahevonen on Castor The Star.Kuva: Heidi Jääskeläinen
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Hevosurheilu ennakoi St Micheliä – kommentit kaikista päälähdön hevosista

Tämän viikon Hevosurheilu katsoo kohti viikonlopun St Micheliä. Haastattelussa on Mikkelin kesän päätapahtumaa viimeistä kertaa isännöivä Kari Tiainen.
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Mitä kuuluu pääosan esittäjille vauhtimailin alla? Entä millä mielin St Micheliä vetää ensi vuonna toimitusjohtajan tehtävästä eläkkeelle jäävä Kari Tiainen?

Mikkelissä tapahtuu myös päälähdön ulkopuolella. Heikki Mikkonen valottaa ajatuksiaan Vipinän Vihellyksestä, joka nähdään Varsakunkun finaalissa. Montén SM:n äiti Eija-Sisko Eklund puolestaan palaa ajassa hetkeen, kun Falcon Jet voitti ensimmäinen raviratsastuksen Suomen mestaruuden.

Virran Välkkeen ja Sami Ikosen sekä hänen kaksoispoikiensa tarinat nivoutuvat yhteen kiinnostavalla tavalla, joka on poikinut tamman uuden tulemisen – nyt aivan tammahuipulle asti.

Kemijärveläinen Martti ”Kähy” Karjalainen lopetti uransa avoimen sarjan voittoon ja sukeltaa muistelmiinsa.

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