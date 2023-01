Hevosurheilu-lehdelle nimitetty uusi päätoimittaja

Suomen Hevosurheilulehti Oy:n hallitus on nimittänyt Hevosurheilu-lehdelle uuden päätoimittajan.

Tehtävä avautui, kun sitä vuoden 2021 joulukuusta lähtien hoitanut Tero-Mikko Talaslahti irtisanoutui. Seuraaja Talaslahdelle päädyttiin valitsemaan lehden sisältä.

”Jari-Pekka Rättyä on kokenut ja arvostettu hevosalan ammattitoimittaja. Hän on ollut toimituspäällikön roolissa mukana luomassa yhtiöllemme nykyistä, uutta strategiaa sekä viemässä etenkin raviuutisoinnin prosesseja kohti digiympäristöä. Hevosurheilun vt. päätoimittajana hän on toiminut ansiokkaasti useaan otteeseen aikaisemminkin, joten tehtävän vastuullisuus on hänellä hyvin tiedossa”, lehtiyhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Kairtamo perustelee valintaa.

Ensimmäiset juttunsa Hevosurheiluun Rättyä teki avustajana jo vuonna 1984, ja lehden vakituisena avustajana hän aloitti vuonna 1990.

”Sen jälkeen olen tehnyt töitä Hevosurheilulle muutamia lyhyitä katkoksia lukuun ottamatta koko työurani, ja on suuri kunnia päästä ottamaan nyt toimituksellinen vetovastuu. Perinteikäs, kohta 100-vuotias lehti on kokenut viime vuosina isoja muutoksia, mutta lisää tarvitaan, että media-alan isot haasteet voitetaan. Toimituksella on yhteinen tahtotila kehittää lehteä edelleen”, Jari-Pekka Rättyä vakuuttaa.

Rättyä aloittaa päätoimittajan tehtävässä 1. helmikuuta.