Kasvattajien suuri viikko ja ravireissulla Kylliäisen kanssa – Hevosurheilu on ilmestynyt

Kolme- ja nelivuotiaiden Kasvattajakruunujen finaalit ajetaan raviviikon kruununa lauantaina. Syyskaudella Kimmo Aholan käsissä kukkaan puhjennut Cool Flame jahtaa lauantaina ikäluokkataipaleensa huipennusta ja kasvattaja Maarit Myllymäki avaa tuntojaan kisan alla.

Kasvatus kuuluu hevosalan peruspilareihin. Hevosurheilu nostaa lähikuvaan Asko Kollinin, joka menestyy itse kasvattamillaan tammoilla. Hän elää mukana täydestä sydämestään. Siitä kertoo myös se, että hän käy katsomassa kasvattiensa kilpailut aina paikan päällä Ruotsia myöten ja käy tallialueella tervehtimässä hevosta kävi kilpailussa miten hyvänsä.

Ravireissuja karttuu viikoittain runsaasti varsinkin lainaohjastajille. Hevosurheilu lähti valmentajan työstä lainaohjastajamarkkinoille siirtyneen Tommi Kylliäisen matkaan Kouvolan raveihin. Millaista on nyt Kylliäisen elämä ja näyttäytyykö laji nyt jotenkin eri tavalla kuin aiemmin?

Mennyttä ei takaisin saa. Sydänten kuningatar I.P. Vipotiina on poissa. Kolminkertaista ravikuningatarta muistelevat kunnioituksella sekä Antti Parviainen, Heikki Torvinen että Pertti Puikkonen. Lämminverisistä Express It on sekin siirtynyt vihreämmille laitumille. Kyseessä oli ei enempää eikä vähempää kuin Pekka Korven elämän hevonen.

Maakuntaratojen toimintatuki laskee ensi vuonna keskimäärin 18 prosenttia. Miten radat selviävät rahoitusleikkauksista? Ratojen johtajista kysymykseen vastaavat Eeva Karvonen, Teemu Keskitalo, Pertti Koskenniemi ja Marja Pahkala.

Entä onko matohäätö hevosillesi tullut tehtyä aina väärin? Neuvonta-artikkeli avaa madottamisen kulmakiviä ja ampuu alas vanhan uskomuksen.

Lehdessä on myös runsaasti kutsuja syyskokouksiin ympäri Suomen.

