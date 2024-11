Oodi kilpailu-uransa vuoden vaihtuessa päättäville konkariravureille – Hevosurheilu on ilmestynyt

Lämminverisistä Thai Profit ja suomenhevosista Veeran Poika ovat rotujensa tunnetuimpia, joiden kilpaura on jo päättynyt tai on päättymässä tähän kauteen. Tämä siksi, että Suomessa lämminveriset saavat kilpailla enintään 12-vuotiaana, suomenhevoset 15-vuotiaana.

”Se on vaikuttanut tosi vahvasti omaan arkeeni”, kertoo puolestaan hevosen merkityksestä tiistailta pois jääneen Anything For Youn omistaja Jaakko Kyrö.

Tasaisesti menestynyt kilpahevonen Mr Moment esittäytyy Vielä on virtaa -sarjassa. Lotta Tainion omistama 22-vuotias ruuna on vielä vanhoilla päivilläänkin energinen ja persoonallinen tapaus. Tainio on kasvanut aikuiseksi hevosensa rinnalla.

”Kun pienenä laitoin sille päävehkeitä, se laski päänsä alas kun en olisi muuten ylettänyt”, Tainio kuvailee hevosensa viisautta.

Ponitamma Stenbydal’s Castilla on 5-vuotias, mutta erityisen voitokas shettis. Jo 21 voittoa tänä vuonna juossut Amanda Hännisen valmennettava starttaa keskiviikkoiltana Vermossa.

Lähikuvajutussa esitellään myös King Cole, Jussi Hietalahden omistama kansainväliset kaviourat valloittanut maailmankansalainen.

”Kun ensimmäisen hevosen kanssa yritetään Ranskassa ja on tullut tällaisia onnistumisia, tuntuuhan se tietysti hienolta”, Hietalahti kiittelee.

Oulun raviradalla kilpailuvastaavana yli viisi vuotta työskennellyt Nelli Lindholm on tällä hetkellä raviratavaliokunnan Pohjois-Suomen edustaja. Yhä alle kolmekymppisenä hän muistelee ensimmäistä valtuuskunnan kokoustaan kymmenisen vuotta sitten.

”Tarvitsemme kokonaisvaltaista tarkastelua, ja sen perusteella pitää tehdä valtakunnallisesti oikeita päätöksiä”, Lindholm sanoo.

Aktiivinen raviurheilija Reetta Tervonen teki ison päätöksen lähtiessään mukaan Maajussille morsian -ohjelmaan. Kun Pekka Laurila löytyi vierelle, päätös tuntuu oikealta.

Keskiviikkonumerossa puidaan lisäksi ponilähtöjen ensi vuoden palkintotilannetta ja luodaan katsaus Ruotsissa velloneeseen keskusteluun, ovatko kylmäverihevoset ravikäytössä turvallisia.

Neuvonta-artikkelissa kysytään Risto Airaksiselta vinkkiä, miten polviteippiä tulisi käyttää.

"Välillä näkee polviteipattuja hevosia, jotka menevät loppusuoralla kuin hidastetusta filmistä", Airaksinen päivittelee.

