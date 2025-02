Hevoset yhdistivät Susanna Packalénin ja Juha Utalan ystäviksi – Hevosurheilu on ilmestynyt

Susanna Packalén ja Juha Utala puhuvat lämpimästi toisistaan. Hevoset ovat yhdistäneet heidän polkuaan lapsesta asti. Hoitohevosia trimmattiin ja laitettiin yhdessä.

”Hevosten kanssa toiminta ei ollut pelkkää leikkimistä, sillä Sussun isä opetti meille heti, että esimerkiksi tunnin polttopuiden viemisen jälkeen saimme ratsastaa tunnin”, Utala sanoo.

”Meillä oli aina myös valtavat kilpailut, ja vedettiin kiitoa, kuka on ensimmäisenä tallilla. Välillä hevoset tulivat ratsastajien kanssa, ja välillä ilman takaisin tallille.”

Ystävänpäivän alla Packalén ja Utala perkaavat hyvät ja huonot puolensa sekä parhaan yhteisen onnistumisensa.

Ei koskaan yksin -elokuvan tähti Ville Virtasen elämään hevoset ovat niin ikään liittyneet jo pitkään. Nykyään Tukholmassa asuva Virtanen on innokas yhdistelmäpelien ystävä, ja hän kertookin laittavansa ”pientä betsiä” säännöllisesti. Entisellä kilparatsastajalla palaa myös halu palata vielä hevosen selkään.

”Toiset on sitä mieltä, että kaikki hevosurheilu on eläinrääkkäystä, ja toiset taas näkee, että ihmisen ja hevosen välinen suhde on tuhansia vuosia vanha”, Virtanen pohtii puolestaan hevosurheiluun suhtautumisen polarisoitumista.

Ravituomaristolla on iso vastuu ravikilpailuissa. Hevosurheilu seurasi tuomaritornin tapahtumia Oulun maanantairaveissa ja pääsi seuraamaan tuomariston päätöksentekoa ja maalikameraa hoitaneen vastuuhenkilön hektisiä hetkiä.

Amatöörivalmentaja Harri Tollolan hevosurheilu on lähtenyt uuteen nousuun juuri Vermon lauantairaveissa neljännen peräkkäisen voittonsa juosseen Moneyshakerin myötä.

”Moneyshaker piti kykynsä meiltä piilossa pitkän aikaa”, Tollola valottaa.

Kangasalan Hevospraktiikalla toimivan eläinlääkäri Heikki Saarisen pitkä ura on hiljalleen päättymässä eläkkeelle jäämisen myötä. Hevosten pehmytkudosvammojen jäljillä -artikkelissa Saarinen vastaa, mistä paikasta vikaa pitää etsiä, ellei sitä löydy hevosen alakerrasta.

Entä millaiset ovat montén strategiset numerot? Hevosurheilu kävi läpi monté-lähtöjen määrät ja palkintokehityksen vuodesta 2000 alkaen – mitä paljastui?

Irtonumeromyyntiin Hevosurheilu tulee torstaisin, mutta heti pääset lukemaan näköislehden verkossa tekemällä digitilauksen. Painetun lehden saat kotiin ilmestymispäivänä keskiviikkoisin. Digipalvelut sisältyvät painetun lehden kaikkiin tilauksiin lukuun ottamatta 100 vuoden lehtiarkistoa, joka on kestotilaajien etu.

Tilaa Hevosurheilu tästä osoitteesta: https://kauppa.hevosurheilu.fi/hevosurheilulehti/