Hevosurheilu on ilmestynyt – esittelyssä Kriterium-finalistit ja paljon muuta

Perinteiseen tapaan esittelemme kaikki finalistit sekä suomenhevosten että lämminveristen klassikkokisasta.

Yksi lämminveristen kisan mielenkiintoisista nimistä on ykkösradalta kiihdyttävä Lil Runner. Miten Lil Runner eroaa emästään Bosses Lilystä, joka voitti Kriteriumin vuonna 2012? Miten kesällä solmitut kaupat hevosesta Einari Vidgren Oy:n kanssa syntyivät?

Teemu Okkolin sai suomenhevosten Kriteriumiin kaksi valmennettavaansa, jotka molemmat voittivat karsintansa. Mitä Okkolin ajatteli nähdessään Landen Toivon huutokaupassa vuonna 2021? Minkälaisen kuvan hevosen karsintajuoksu jätti? Entä miten Kukkarosuon Veijo päätyi Okkolinille? Miten finaaliin valmistaudutaan?

Rakastetussa Sukulinjat-sarjassa toisistaan puhuvat tällä kertaa Harri ja Ilona Sulku, jotka jännittävät lauantaina Carun suoritusta Kriteriumissa. Harri ei tosin myönnä jännittävänsä, mutta Ilona paljastaa, että kyllä se silti isästä näkyy.

Hanna Rexhammar (omaa sukua Nieminen) muistetaan suomalaisena hevosenhoitajana mm. Casanan takaa. Hän on rakentanut elämänsä Ruotsiin ja on jo useita vuosia kunnostanut miehensä Peterin kanssa Armanbon hevostilaa. Sen lisäksi hän työskentelee tilintarkastajana ja avaa Hevosurheilussa taustoja verottajan ja Ruotsin raviurheilun väliseen kiistaan arvonlisäverosta. Tämän kaiken lisäksi B-lisenssillä valmentavan Rexhammarin voittoprosentti tältä vuodelta on 37. Miten hän kaiken oikein tekee?

Odelman suosio hevosten ruokinnassa on kasvanut, mutta mikään jokahevosen superruoka se ei ole energia- ja valkuaispitoisuutensa takia. Mutta mitä odelma on, ja miten se eroaa tavallisesta heinästä? Entä mitä pitää ottaa huomioon syyslaiduntamisessa?

Maanantaina 30.9. TV5 ja suoratoistopalvelu MAX näyttävät Unelmahäät-jakson, jossa toisensa saavat montératsastajana tunnettu Karoliina Sinkkilä-Jämsinen ja Arto Jämsinen. SInkkilä-Jämsinen kertoo Hevosurheilulle, ettei tiedä, mitä jakso pitää sisällään, mutta luultavasti ainakin hevosia.

Äänessä-palstalla kuulumisiaan Itävallasta kertoo Ari Viander. Näkökulma-palstalla rahapelien ammattilainen ja raviharrastaja Reijo Anttila jatkaa pohdintaa Toto-pelien ja raviurheilun tulevaisuudesta.

Irtonumeromyyntiin Hevosurheilu tulee nykyään torstaisin, mutta heti pääset lukemaan näköislehden verkossa tekemällä digitilauksen. Painetun lehden tilaajana saat lehden kotiin aina keskiviikkoisin. Digipalvelut sisältyvät painetun lehden kaikkiin tilauksiin lukuun ottamatta 100 vuoden lehtiarkistoa, joka on kestotilaajien etu.

Tilaa Hevosurheilu täältä: https://kauppa.hevosurheilu.fi/hevosurheilulehti/