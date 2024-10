Hevosurheilu on ilmestynyt – esittelyssä skandinaavisten Derbyjen voittajat, Grislefaksen G.L. koittaa laittaa PM:ssa kampoihin V.G. Voitolle

Kylmäveristen Pohjoismaiden mestaruus ajetaan lauantaina Turun Metsämäessä ja hallitseva Pohjoismaiden mestari Grislefaksen G.L. saapuu Turkuun mittaamaan suomalaisten nykykunnon.

Millaisin odotuksin Grislefaksen G.L:n kanssa saavutaan Turkuun? Mitkä ovat Tekno Jervenin parhaat ominaisuudet? Mitä Seppo Suuronen ajattelee V.G. Voitosta? Montako starttia Evartti vielä tänä vuonna juoksee?

Sunnuntaina starttaavat amatööriohjastajien SM-kilpailun finaalit Ylivieskassa. Yksi osallistujista on monté-ratsastajanakin tutuksi tullut Suvi Vaittinen, joka elää niin täyttä elämää, ettei hän meinaa välillä pysyä itsekään vauhdissa mukana. Työ fysioterapeuttina antaa vastapainoa raviurheilulle, joka kuitenkin värittää Vaittisen elämää täysipainoisesti. Tänä vuonna takana on jo yli 100 päivää raveissa.

Vaittinen ajaa ravipäivän aikana useimmiten vain yhtä hevosta joko kärryistä tai selästä. Läheskään aina ei voi voittaa, ja täydellisiä hukkareissuja tulee paljon.

”Rehellisesti sanottuna on ollut niitä kohtia elämässä, että on tuntunut pahalta. Laji pitää nöyränä, eikä siitä ole syytä kovin ruusuista kuvaa antaa. Aina osuu kiviä ja kantoja matkalle. On kuitenkin ollut mahtava huomata, miten paljon raviurheilu on kasvattanut minua ihmisenä. Ei minusta aikaisemmin löytynyt tällaista sisua, ja oma kuori vahvistunut hurjasti”, Vaittinen arvioi.

Työ ei ole ollut turhaa, sillä nyt ollaan tilanteessa, jossa heinäkuun alusta laskien peräti 32 eri treenaria on antanut Vaittiselle mahdollisuuden ohjastaa valmentamaansa hevosta kärryistä tai selästä.

Harva meistä on rautaa. 30-vuotias K.T. Manteli on. Vielä on virtaa -sarjassa vieraillaan ikinuoren kuningatarkilpailun kolmosen kotona Keuruulla.

”Elämänhalua tällä on kuin varsalla. Ja kun se ottaa tossa tarhassaan ravipätkän, ei nuo muut sille pärjää”, omistaja Anita Viitanen kertoo.

Ikäluokan 2020 Derbyt on nyt juostu kaikissa Pohjoismaissa. Voittajat olivat Ruotsissa Fame And Glory ja Daim Brodda, Norjassa Charron ja Meghan B.R. ja Tanskassa Icebreaker ja Juno. Tanskassa ja Ruotsissa koettiin harvinainen tapahtuma, sillä myös voittajien veljet ovat voittaneet Derbyn. Voittajien taustoilta löytyy muitakin mielenkiintoisia yksityiskohtia, joista näkyy, kuinka raviurheilu on ollut pohjoismaista yhteistyötä kaikkina kehityksensä vuosikymmeninä. Hevosurheilussa käydään läpi kaikkien voittajien suvut ja taustat.

Äänessä-palstalla on Custom-kärryjen kehittäjä Timo Leivo, joka palkittiin Teivon Kriterium-ravien yhteydessä Suomen Hippoksen kultaisella ansiomerkillä.

Uutisissa keskitytään ravipäivien vähennysten vaikutuksiin ja muuhun valtuuskunnan ylimääräisen kokouksen antiin.

