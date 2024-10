Hevosurheilu on ilmestynyt – mukana Kuukauden henkilö, Kymenlaakso-ajon historiaa ja kiinnostavia lähikuvia

Hevosurheilun lokakuun Kuukauden henkilö on parasta kauttaan valmentava Joni-Petteri Irri.

Mikä on saanut Joni-Petteri Irrin vähentämään kilpaohjastuksiaan? Mikä on ollut hänen elämänsä mahtavain hetki? Mikä on hänen suurin huolensa kotimaisessa raviurheilussa? Miltä Readly Express tuntui kolmevuotiskeväänä? Joni-Petteri Irrillä on varsatalli Kokemäellä, miten kahden tallin pyörittäminen sujuu?

Runoneito on nostanut syksyn aikana itsensä kohinalla tammalähtöjen kirkkaimpaan kärkeen. Runoneidon uraan tutustutaan Hevonen numeroina -sarjassa. Ääneen pääsevät omistaja-kasvattaja-valmentaja Mia Liipola, ohjastaja Antti Teivainen ja monté-ohjastaja Nelly Korpikoski.

Roni Paldan on ”kahden maan kansalainen”, sillä mies viettää alkuviikon Ruotsissa Petri Salmelan hevosia ajaen ja kengittäen, keskiviikon Sisu-tallilla ja loppuviikon Suomessa omien hevosten ja kengitysasiakkaiden parissa. Miten nykyiseen järjestelyyn on päädytty ja kuinka se käytännössä sujuu?

Kymenlaakso-ajo sai alkunsa 45 vuotta sitten Bo Lindholmin ajatuksesta. Ensimmäinen voittaja oli Martti Keskisen ohjastama ja valmentama Roope. Jo heti alkuajoista tarkoitus oli mahdollistaa hiukan myöhäisemmillekin varsoille mahdollisuus ison rahan jahtiin ja laajentaa ikäluokan suurkilpailujen menestyjäpohjaa. Kuinka siinä on onnistuttu? Kuinka usein kriteriumvoittaja on vienyt myös Kymenlaakso-ajon? Entä kuinka monesti Kymenlaakso-ajon voittaja on ollut paras seuraavan vuonna Derbyssä? Kuka on Kymenlaakso-ajon voimanimi?

Tämän vuoden Kymenlaakso-ajossa voi hyvin olla sanansa sanottavana ainoalla paalulta tulleella karsintavoittajalla Knight Rider Hossilla. Vielä Hevosurheilun kolmevuotisliitteessä Harri Koivunen piti sitä ikäluokkansa priimuksena, mutta sen jälkeen tuli ongelmia. Nyt hevonen on löytänyt menestyssävelen, jonka soimista saatetaan kuulla myös lauantaina.

Äänessä-palstalla kysymyksiin vastaa Montekypärät-sarjan voittaja Eevamaija Ramirez, uutisissa puolestaan pureudutaan muun muassa tämän vuoden astutustilastoihin. Neuvonnassa keskitytään rokotuksiin.

Lehdessä kerrotaan myös pienimuotoisesta matkailunähtävyydestä, Jori Turjan ja Helena Balacin suomenhevosvarsa Vittoriosta. Se asuu toistaiseksi Italiassa, ennen kuin tulevaisuudessa siirtyy Seppo Suurosen valmennettavaksi. Mitä hevosesta tykkää esimerkiksi Varennen kuskina tutuksi tullut Giampaolo Minnucci?

Irtonumeromyyntiin Hevosurheilu tulee nykyään torstaisin, mutta pääset lukemaan näköislehden heti verkossa tekemällä digitilauksen. Painetun lehden saat kotiin aina keskiviikkoisin.

