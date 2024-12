Hevosurheilu on ilmestynyt – ovatko hevosiin liittyvät uskomukset totta vai tarua?

Tuottaako niskasiilin leikkaaminen starttipäivänä huonoa onnea? Ovatko sukkajalat heikompia kestämään? Yllättävätkö topparit kurakelillä? Ovatko punaiset tammat muita hevosia hankalampia luonteeltaan? Jos hevosen harja on kääntynyt vasemmalle, onko se kankeampi oikealle puolelle?

Tuleeko ori tammasta ohi? Aiheuttaako Hevosurheilun Kuukauden hevoseksi valitseminen epäonnea?

Hevosiin liittyy monia uskomuksia, jotka ”kaikki tietävät”, mutta onko niillä nykyraviurheilussa ja -ratsastuksessa totuuspohjaa? Pyysimme kolmea hevosalan ammattilaista vastaamaan.

Vuosi lähenee loppuaan, ja taisto monté-ohjastajien tilastokärjessä on tasaista. Kysyimme neljältä kärkiohjastajalta, miten vuosi on heidän silmissään mennyt.

Hevosenomistaja Arto Salmelle on tapahtunut Kuninkuusraveissa monta tärkeää asiaa. Lämpimimmät muistot liittyvät luonnollisesti vuoden 2015 Kunkkareihin, jossa Salmen osaomistama Jokivarren Kunkku kruunattiin ravikuninkaaksi. Nyt oriin jalanjäljissä kulkee sen poika, kriteriumvoittaja Alarik Huikea, joka myös on Salmen osaomistuksessa. Mitä Salmi ajattelee hevosenomistamisesta? Kuinka hän on onnistunut osumaan suomenhevoshankinnoillaan jo kahdesti kultasuoneen?

Callela Evelyn starttaa lauantaina Oulussa Ponsse Cupin finaalissa. Minkälainen on tamman tarina ja kuinka se päätyi pohjoiseen nykyisille taustajoukoilleen?

Uutisissa selvitimme kotimaan totopelien vaihtoja viime vuoteen verrattuna ja trendi näyttää ikävän laskevalta.

Äänessä-palstalla Suomen Hippoksen kultaisen ansiomerkin saanut Timo Hulkkonen kertoo kuulumisiaan.

