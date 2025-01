Hevosurheilu on ilmestynyt – uusi Ravivalmennus-sarja alkaa, paluu gaalaloistoon

Perinteistä Ravigaalaa juhlittiin lauantaina jo 30. kertaa. Hotelli Rosendahlissa vietetyn juhlan kruunasi Pertti Puikkoselle myönnetty raviurheilijan kultainen ansiomerkki. Puikkonen pääsi mukaan harvinaislaatuiseen joukkoon, sillä hän oli järjestyksessään 13. raviurheilijan kultaisen ansiomerkin saaja. Hevosurheilu seurasi gaalaa paikan päällä. Tänään ilmestyvässä painetussa lehdessä palaamme gaalan tunnelmiin haastatteluin ja kattavalla kuvagallerialla.

Paljon toivottu Ravivalmennus-sarja alkaa tästä lehdestä. Ensimmäiseksi ääneen pääsee Seppo Suuronen, joka kertoo nuorten suomenhevosten valmennuksesta.

”Kolmevuotiaalla startataan, jos sen vauhti ja valmius tulee perustreenistä. Ellei sitä tarvi viritellä starttiin mitenkään, voi ajaa muutaman lähdön kolmivuotiaanakin. Silloin siitä ei ole muuta kuin hyötyä, se tuo hyvän valmiuden nelivuotiskauden alkuun. Mutta jos joudut sen takia hiittaamaan ja etsimään sille vehkeitä, on parempi olla ajamatta.”

Prix d’Amerique huipentaa Euroopan talvikauden. Lähikuvassa on viime vuoden voittaja, nytkin suosikkina matkaan lähtevä Idao de Tillard ja kerromme myös haastajien kuulumiset.

Turun ratamestari Matti Juutila taitaa myös hevosten valmentamisen. Syksyllä Juutila liisasi ystävänsä kanssa Väreen tallista Mathilde Halmin. Tamma on kilpaillut uusista käsistä kahdeksan kertaa, joista neljä on päättynyt parhaalla mahdollisella tavalla. Sekaan mahtuu myös pari kakkossijaa, joten menestys on ollut erittäin hyvää.

”Onhan se mennyt vähän liiankin hyvin, en osannut odottaa ihan tuollaista pärjäämistä”, Juutila ihastelee.

Lehdessä on mukana myös 8-sivuinen koulutusteema, jossa muun muassa esitellään kaikki toisen asteen hevosalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset.

