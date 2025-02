Hevosurheilu on ilmestynyt – uusi sarja elämän muuttaneista hevosista alkaa

Rovaniemeltä kotoisin oleva Miia Pulkkanen on työskennellyt viimeiset neljä vuotta Antti Ojanperän tallilla Pihtiputaalla. Pulkkanen valittiin Ravigaalassa Vuoden hoitajaksi.

Hevosenhoitajan ammattia ei takavuosikymmeninä oikeastaan pidetty varsinaisena ammattina, vaan välivaiheena. Tallipoikien oli tarkoitus edetä valmentajiksi ja tallityttöjen löytää jotain ”oikeaa” työtä, kun idealistisin hevosten kanssa touhuilu olisi ohi.

”Paljon on menty eteenpäin sinäkin aikana, mitä minä olen tätä tehnyt. Hevosenhoitajia arvostetaan jo aivan eri tavalla.”

Pulkkanen näkee, että hevosenhoitajan ammatin pitää olla ammatti muiden joukossa.

”Siihen pitäisi pyrkiä, että tämä voisi olla mahdollisimman monelle eläkevirka. Hevosenhoitaja voisi olla normaali perheellinen ihminen.”

Hevosurheilun uusi sarja ’Elämän muuttaneet hevoset’ tutustuttaa lukijat hevosiin, joilla on ollut valtava merkitys taustavoimilleen – jopa niin suuri, että koko elämän suunta on muuttunut. Ensimmäisenä esitellään tamma Plant The Seed, joka aiheutti sen, että Petri Salmelasta ei tullut jumppamaikkaa, ja taksikuskin hommatkin jäivät.

Plant The Seed nousi Euroopan huippuhevosten joukkoon. Samalla se toi amatöörivalmentajalleen nimeä ja kontakteja. Se johti lopulta siihen, että ensin hän otti suomalaisen ammattivalmentajalisenssin ja vuonna 1998 houkuteltuna aloitti valmennustoiminnan Ruotsin Bodenissa.

”Plant The Seed aukaisi portit Ruotsiin. Olisi ollut mahdollisuus lähteä muuallekin kuin Bodeniin, mutta silloin tehtiin niitä loppuelämän ratkaisuja. Ryhdyin treenariksi Bodeniin, mutta perhe ja koti pysyivät Torniossa. Se oli koko perheen yhteinen päätös.”

Hän on aivan varma, että ilman tätä porttien aukaisijaa asiat eivät olisi menneet näin.

”Ellei sitä viittä vuotta olisi ollut, mitä Plant The Seedin kanssa kierrettiin maailmaa, en mie ammattimainen ravivalmentaja olisi. Varmasti hevosten kanssa touhuaisin, mutta ihan eri pohjalta.”

Kuinka paljon startteja on sopivasti? Keskimäärin ravihevonen starttasi viime vuonna 8,6 kertaa. Luku on laskenut edellisistä vuosista muutaman kymmenyksen, vaikka toive olisi pikemminkin, että starttimäärä lisääntyisi. Mitkä asiat kilpailurytmiin vaikuttavat ja miten valmentajat kysymystä lähestyvät? Neljä erilaisen strategian valmentajaa kertoo.

Hevosurheilussa kerrotaan myös Toman Toivon myötä otsikoihin jälleen nousseesta Aarre Multasesta ja ’Heppatopista’ eli Toivo Säilystä, joka jakaa Tiktokissa ja Instagramissa elämäänsä ravihevosen kanssa useammalle tuhannelle seuraajalle.

Uutisissa kerrotaan, kuinka tälle vuodelle iskeneet palkintotukileikkaukset vaikuttavat käytännössä.

