Hevosurheilu on ilmestynyt – Valokeilassa Kriteriumien sankarit, lähikuvassa Kari Lehtonen, mukana hyvinvoinnin teemaliite

Tuoreessa Hevosurheilussa palataan vielä viime lauantain Kriterium-tunnelmiin. Mikä oli Ancion voiton avain, entä mikä ratkaisi voiton Campparille?

Tulevana lauantaina vuorossa on seuraava ikäluokkakilpailu, kun 4-vuotiaat lämminveriset ja 5-vuotiaat suomenhevoset ottelevat Villinmiehen Tammakilvan voitosta. Oman valmennettavansa kilpailuun sai myös lähikuvassa esiintyvä Kari Lehtonen, joka on valmentajana matkalla kohti uransa parasta kautta.

Mitä Kari Lehtonen ajattelee tallin tämänhetkisistä valmennusolosuhteista? Mikä on Lehtosen näkökulmasta ollut ratkaisevaa huippuvireen synnyssä? Mikä on saanut Lehtosen valmennettavat vierailemaan usein myös Ruotsissa?

Mitä Riku Lehtonen ajattelee Warrior Princessin otteista ennen Villinmiehen Tammakilvan finaalia?

Montén suomenmestariksi Oulun Kuninkuusraveissa kruunattu Noste tuli omistajalleen Kirsi Luotoselle ensin ratsuksi. Miten se lopulta päätyi raviradoille sekä montéen että kärrylähtöihin?

Hevoset voivat paremmin, kun niiden ihmiset voivat paremmin. Teemaliitteessä keskitytään hevosihmisen ergonomiaan ja koko kehon sekä mielen hyvinvointiin. Ota käyttöön Miia Salmisen hyvinvointivinkit ja eri ammattiryhmien ideat työn fyysisen kuormituksen vähentämiseen.

Uutisissa kerromme tarkemmin muun muassa ravipäiväkiintiöiden jakautumisesta.

