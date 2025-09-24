Hevosurheilu on ilmestynyt – Villit tammat vakuuttivat, valmennussarjassa Timo Niemelä, talkootyöt mahdollistavat ravitapahtumat

Villinmiehen Tammakilvan voittajat Mint Match ja Henkinen voittivat kovat kilpasiskonsa vakuuttavilla marginaaleilla. Hevosurheilussa palataan vielä Lappeen lauantain tapahtumiin ja kerrotaan myös voittajien takana tulleiden tunnelmat.

Timo Niemelän käsien kautta on kulkenut satoja varsoja. Valmennussarjassa hän antaa vinkit varsan opetuksesta.

Mistä varsan opetus lähtee liikkeelle? Onko varsa parempi opettaa keväällä vai syksyllä? Tietääkö varsasta jo opetusvaiheessa, kuinka hyvä siitä tulee?

Minkälaiset varusteet ovat opettaessa parhaat? Missä vaiheessa aloitetaan tavoitteellisempi valmennus?

Raviurheilussa talkootyö mahdollistaa ison osan tapahtumista. Talkoohenkeä on edelleen olemassa, kun asiat esittää oikealla tavalla, tiedetään muun muassa Lappeen, Jokimaan ja Tornion raviradoilla. Talkootöihin liittyy kuitenkin myös rajoituksia verottajan ja ministeriön suunnilta. Mitä kaikkea talkoilla on mahdollista tehdä? Onko talkootyö avain ratojen kurjistuvan talouden auttamiseen?

Hirvikärpäset ovat syksyn vitsaus. Onko niistä haittaa hevosille tai ihmisille?

Uutisissa kerromme muun muassa Vermon ja Jokimaan ilmaisista arkiraveista tulleista kokemuksista. Kuinka ilmainen sisäänpääsy on vaikuttanut yleisömääriin ja oheismyyntiin?

Irtonumeromyyntiin Hevosurheilu tulee torstaisin, mutta heti pääset lukemaan näköislehden verkossa tekemällä digitilauksen. Painetun lehden saat kotiin ilmestymispäivänä keskiviikkoisin. Digipalvelut sisältyvät painetun lehden kaikkiin tilauksiin lukuun ottamatta 100 vuoden lehtiarkistoa, joka on kestotilaajien etu.

Tilaa Hevosurheilu tästä osoitteesta: https://kauppa.hevosurheilu.fi/hevosurheilulehti/