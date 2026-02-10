Hevosurheilu siivittää Winter Bonuksesta kohti ystävänpäivää

Ystävänpäivää vietetään lauantaina 14. helmikuuta. Markku Niemisen tallilla hevosenhoitajana työskentelevä Noora Tuula ja ”pehtoori” Ari Koivulahti tietävät, millaista on ystävyys.

”Arskan kanssa tultiin heti juttuun, sillä kävelin munkkipussia heilutellen Teivonmäkeä ylös. Arska totesi siinä kohtaa, että nyt lähdetään keittämään kahvit”, Noora Tuula muistelee ensikohtaamista.

Keskiviikkonumerossa ennakoidaan lauantaina ajettavia Voimaeläincupeja. Lähikuvajutussa pääroolin nousee Pikkukavaljeeri. Iida Vastamäen ohjastajaura on orastavassa myötämäessä, ja hän kertoo kokemuksistaan raviurheilussa. Keskiviikkonumerossa pureudutaan myös ravikärryjen historiaan ja kehitykseen.

Tilaa Hevosurheilu tästä osoitteesta: https://kauppa.hevosurheilu.fi/hevosurheilulehti/