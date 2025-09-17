Hevosurheilulle uusi myynti- ja markkinointijohtaja

Suomen Hevosurheilulehti Oy on nimittänyt uudeksi myynti- ja markkinointijohtajakseen helsinkiläisen Pasi Myllymaan. Häneltä löytyy runsaasti kokemusta erilaisista media- ja markkinointialan johtotehtävistä niin perinteisistä kuin digitaalisista medioista. Myllymaan työura on painottunut pääosin eri alojen erikoislehtiin ja niiden digitaalisiin palveluihin.