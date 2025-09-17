Hevosurheilulle uusi myynti- ja markkinointijohtaja
Suomen Hevosurheilulehti Oy on nimittänyt uudeksi myynti- ja markkinointijohtajakseen helsinkiläisen Pasi Myllymaan. Häneltä löytyy runsaasti kokemusta erilaisista media- ja markkinointialan johtotehtävistä niin perinteisistä kuin digitaalisista medioista. Myllymaan työura on painottunut pääosin eri alojen erikoislehtiin ja niiden digitaalisiin palveluihin.
Viimeisimpänä hän on työskennellyt Metsälehden levikkipäällikön tehtävässä.
”Uskon, että pystyn tuomaan uusia ajatuksia ja kehittämään tulevaa Hevosurheilu-mediaa”, Myllymaa sanoo.
Hän tiedostaa, että hevosala ja etenkin raviurheilu on suuressa murroksessa tulevina vuosina.
”Olen ehtinyt käymään läpi, minkälaista yleisöä lehdellä on. Näen edelleen siellä kasvun mahdollisuuden. Rahapelilainsäädännön muuttuessa mahdollisuudet vain lisääntyvät.”
Hevosala on Myllymaalle entuudestaan tuntematonta maaperää. Hän muistuttaakin, ettei ole tullut kehittämään raviurheilua vaan Hevosurheilu-mediaa.
”Median osaaminen on se, mitä tuon mukanani.”
Suomen Hevosurheilulehti Oy:llä ei ole aiemmin ollut myynti- ja markkinointijohtajaa. Hallituksen puheenjohtaja Pekka Kairtamo toimii Myllymaan esimiehenä sekä jatkaa toistaiseksi myös vt. toimitusjohtajana.
”Koko lehtiyhtiön hallitus on iloinen siitä, että kokenut media-alan osaaja siirtyy palvelukseemme”, Kairtamo toteaa.