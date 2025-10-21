Massimo Hoist komeilee Hevosurheilun kansikuvahevosena.
Hevosurheilun keskiviikkonumerossa Ravivalmennussarja ja paljon muuta

Hevosurheilu sisältää tänäkin keskiviikkona viljalti luettavaa.
Julkaistu

Rakastettu Ravivalmennussarja jatkuu. Hevosten päivittäin tarkkaan arvioiva ravivalmentaja Christa Packalén kertoo uusimmassa numerossa hevosen hyvinvoinnista ja hoidosta.

Vielä on virtaa -sarjassa esitellään läheisten läsnäolosta nauttiva ravurieläkeläinen Hexan VoksuKimmo Niemelä paljastaa sen vekkulit maneerit.

Italiaa myöten menestystä saavuttanut You Too -hevosia kasvattava Jari Hyvärinen valottaa omaa tarinaansa, mistä kaikki hieman yllättäen alkoi.

Lapualaisella kärryvalmistajalla tuli puolestaan tänä vuonna täyteen prameat 60 vuotta. Ensimmäiset koppakärrynsä Yliselän veljekset valmistivat omaan tarpeeseen.

Ajankohtaisuutisissa pureudutaan divisioonajärjestelmän uudistuksiin, kilpailuennakko tarkastelee Jokimaa Tekee Tähtiä -lähtöä ja Viikon puheenaiheet nostaa esiin kiinnostavimmat jupinat kuluneiden 7 päivän varrelta.

Tilaa Hevosurheilu tästä osoitteesta: https://kauppa.hevosurheilu.fi/hevosurheilulehti/

