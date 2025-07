Hevosurheilun Kuninkuusravinumero on ilmestynyt – esittelyssä maailmanmestarin Oulu

Hevosurheilun viikkopaketti analysoi Oulun Kuninkuusravien pääkilpailut, mitkä ovat suosikit, haastajat ja yllättäjät oriiden ja tammojen pääkilpailuihin.

Lähikuva-artikkeleissa nousevat esiin entisen europarlamentaarikon Samuli Pohjamon valmentama oululaistamma Varjosi ja Einari Vidgren Oy:n omistaman Wertin ensimmäinen kuninkuuskisa A.T. Ekon kunnian kentillä.

Millä mielin ollaan V.G. Voiton leirissä ja mitä neljällä pääkisan osallistujallaan viivalle saapuva Antti Ojanperä ajattelee kuninkuuskisan alla?

Onko Äimäraution kuningatarkilpailu Suven Sametin neljännen kuningatartittelin tyyssija, palaako Lumi-Oosa kuningattareksi vai viekö tittelin ensiyrittämällään Jockas Rita?

Kärppätaustainen maailmanmestari Saku Mäenalanen on jo perheensä kautta hevosihmisiä. Meritoituneella kiekkoilijalla side hevosiin jatkuu vahvana. Perinteisessä Kuninkuusravien kaupunkiesittelyssä Mäenalanen näyttää suosikkipaikkansa Oulussa.

Tunnelma Oulussa nousee ja yksi tunnelmantekijöistä on maan tunnetuimpiin ravistudioisäntiin kuuluva selostaja Antti Pylkkänen. Minkä tehtävän hän kokee haastavimmaksi ja miten tunnelma heijastuu selostuskoppiin, siihen vastaa Pylkkänen itse.

Pylkkäsen tapaan oululainen on myös geneetikko Laura Kvist, jonka unelma oli yhdistää hevoset ja tiedenaisen työ. Se onnistui, mutta nyt Kvist on huolissaan suomenhevosen geeniperimän kapeudesta. Kvist ryhmineen pyrkii selvittämään DNA-tutkimuksen avulla, mistä ja milloin suomenhevonen on muinoin Suomeen tullut.

Irtonumeromyyntiin Hevosurheilu tulee ilmestymistä seuraavana arkipäivänä, mutta heti pääset lukemaan näköislehden verkossa tekemällä digitilauksen. Painetun lehden saat kotiin ilmestymispäivänä. Digipalvelut sisältyvät painetun lehden kaikkiin tilauksiin lukuun ottamatta 100 vuoden lehtiarkistoa, joka on kestotilaajien etu.

Tilaa Hevosurheilu tästä osoitteesta: https://kauppa.hevosurheilu.fi/hevosurheilulehti/