Hevosurheilun Kuukauden henkilönä kasvatuksesta nauttiva Aino-Maija Aarnikoivu
Huippuhevosen kasvattaminen on tuonut Aino-Maija Aarnikoivulle paitsi maallista, myös henkistä pääomaa.
”Se on myös antanut sellaista hullua uskoa, että tämähän voi onnistuakin. Täältäkin voi tulla jotakin. Kasvatus on kamalan ihanaa”, päivätyönään lastensuojelussa ohjaajana toimiva Aarnikoivu sanoo.
Keväällä edesmenneen ravilegenda Lauri Malisen tärkeä hevonen Oktaavia on 26-vuotiaana vireä eläkeläinen, joka pitää kurassa piehtaroimisesta edelleen. Vielä on virtaa -sarjassa kerromme, että toimelias tamma tykkää omenista ja ulkoilurutiineista kotona Vaulammilla.
Neuvontajutussa valotetaan, että hevosen virtsassa on eroa muihin eläinlajeihin verrattuna. Eläinlääkäri Tanja Pehkonen kertoo hevosen virtsarakosta ja virtsaamisesta anatomian sekä fysiologian näkökulmasta. Tavallisesti hevonen virtsaa 4–6 kertaa päivässä ja kerralla 3-10 litraa.
Lauantaina ravataan Jokimaalla. Virossa valmentava norjalainen Gudmund Haugstad lähtee Hevosenomistajapokaalin finaaliin kahden varsan voimin, Final Sensationin ja Haydi Hoovesin. Haugstad pitää valmennustallia noin 30 kilometrin päässä Tallinnan raviradalta.
Lehden sivuilla tutustutaan myös JTT-finalisti Dynamo Gardeniin, Svampen-voittaja Rocksteady Artistiin sekä amatööriohjastajien Suomen mestariin Jere Ala-Korpeen.
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