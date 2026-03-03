Maaliskuun ensimmäisen Hevosurheilun kansikuvahevonen on How Match.
Hevosurheilun Kuukauden hevonen on 10-henkisen kimpan kehittyvä ruuna

Keskiviikkona Hevosurheilu esittelee Juuassa Markus Porokalla valmentautuvan How Matchin.
Neljästä jalasta kolmessa on sukka ja hevosella lunki olemus, joka hämää. Sellaiset ominaisuudet on How Matchilla, joka nousi voittoputkensa myötä helmikuun Kuukauden hevoseksi.

Vakavuudella treenaamiseen suhtautuvalle ruunalle on keksitty lisäksi vaihtoehtoinen valmennusmuoto, perähevosena mönkijän perässä hölkkäily. Se on tuonut tuoreen Toto75-voittajan tekemiseen rentoutta.

Sukulinjat-sarjassa vuorossa ovat isä ja tytär, Anders ja Melanie Ingman. Lähikuvajutussa esitellään ohjastajamarkkinoilla nousua tekevä Tino Keväänranta. Juoksijaoripäivien tiimoilta vuorossa ovat lämminveriset.

Uutisissa asiaa muun muassa lähtöjen täyttöasteen merkityksestä raviradoille. Juoksijaoripäivien annista esillä ovat vuorostaan lämminveriset.

Kuukauden hevonen
