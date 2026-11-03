Hevosurheilun Kuukauden hevosena voittokannassa jatkanut puuhakas Wertti
Kahdeksan vuotta sitten syntynyt melko myöhäinen varsa on nyt vakiinnuttanut paikkansa suomenhevosten eturivissä. Kolmevuotiaasta asti Werttiä valmentanut Jani Ruotsalainen kertoo tämän viikon numerossa hevosen matkasta ja mitä erikoista se teki ensi alkuun karsinassaan, kun se tuli hänelle opetukseen.
Varsakunkun finaali nelivuotiaille ajetaan lauantaina Seinäjoella. Kilpailun tammapaalulta viivalla nähdään Huvix, joka starttaa kilpailun isän Terho Rautiaisen tallista miehelle tärkeältä emälinjalta.
Sunnuntaina vietetään isänpäivää, jota ennakoidaan Heikki Torvisen, Lauri Hyvösen, Heikki Mikkosen, Iikka Nurmosen ja Sami Vehviläisen isänpäivätunnelmin.
Ajankohtaisuutisten ja ajankohtaisten mielipidekirjoitusten lisäksi lehti sisältää muun muassa Fine Mannersin kuulumiset ja pui, olisiko koiran kuonosta avuksi hevosen mahahaavan etsinnässä.
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