Hevosurheilun lähikuvassa kykymenijä Pyssyharjun Roomeo, valmennussarjassa asiaa lihashuollosta

Sairaanhoitaja ja kauneusalan yrittäjä Päivi Skrikberg ehtii arjessaan paljon. Läyliäisissä asuva Skrikberg on hyödyntänyt ratsastusharrastustaan Pyssyharjun Roomeon valmennuksessa menestyksekkäästi, mistä osoituksena on Voimaeläin Cupin voitto. Valmentaja luonnehtii hevosta suureksi persoonaksi.

Valmennussarjassa hevostalouden lehtori ja hevoshieroja Sanna Ihasalo kertoo, mitä hevosen lihashuolto tarkoittaa.

Vihtiläinen Mika Mäkelä on hänkin kulkenut nelijalkaisten kanssa melkoisen matkan. Nyt hän täyttää vuosia ja paljastaa arvostaneensa hevosissa aina nopeutta.

Lisäksi Hevosurheilu tutustuttaa Verduzzon takaa tutun Kari Karlssonin reittiin kasvattajaksi sekä omistajaksi.

Suurkimppojen toimivuudesta on puolestaan tuore esimerkki Ruotsin puolelta ällikällä lyöneen Kallsvenskanin suosion myötä.

Toto75-ennakossa esiin nousee Joensuun kierroksella nähtävä Go To Gate. Juoksijaoripäivien annista ensimmäisenä esitellään suomenhevosoriit.

