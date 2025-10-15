Hevosurheilun lukijamatka Elitloppetiin toteutuu jälleen

Jo neljättä kertaa järjestettävä lukijamatka on löytänyt vakiintuneen matkailijajoukon ja myös ensi kevään reissulle odotetaan useampaa sataa lähtijää.

Matka toteutuu samalla kaavalla kuin aikaisempina vuosina. Lähtö tapahtuu lauantaina 30.5. Helsingistä ja sunnuntain Elitloppet-päivän jälkeen paluu tapahtuu samalla laivalla. Saapuminen Helsinkiin on maanantaina 1.6. klo 13.45.

Laivojen liikennöintiaikatauluista johtuen laiva vaihtuu edellisvuosien M/S Gabriellasta Viking Cinderellaksi. Cinderella on osalle ravituristeista ennalta tuttu, sillä jo 2000-luvun alkupuolella se seilasi Elitloppetiin.

Ensi keväänä on luvassa hieman uudistuksia matkan sisältöön ja palveluihin, kertoo matkajärjestelyistä vastaava Hevosurheilun myyntipäällikkö Mika Tikkanen.

”Olemme joka vuosi kyselleet osallistujilta toiveita seuraavia matkoja silmällä pitäen. Meiltä on kovasti toivottu mahdollisuutta ostaa niin istumapaikka- kuin ravintolakatsomolippujakin ja nyt se onnistuu lisämaksusta. Matkan perushinta sisältää yhä aluelipun sunnuntain ravipäivään, mutta halutessaan voi varata nyt näitä lisämaksullisia paikkoja. Erikoisliput tulevat verkkokauppaan myyntiin myöhemmin jahka tapahtumajärjestäjä on vahvistanut hinnat ensi vuodelle”, Tikkanen sanoo.

”Olemme myös sisällyttäneet matkan hintaan muutaman toivotun lisäpalvelun: nyt laivalla on mahdollisuus aamusaunaan niin sunnuntai- kuin maanantaiaamunakin sillä laivan saunatilat on tuolloin varattu vain lukijamatkalaisten käyttöön”, Tikkanen vinkkaa.

Matkavaraukset voi tuttuun tapaan tehdä suoraan Hevosurheilun verkkokaupasta, sähköpostilla tai soittamalla.

Linkki verkkokauppaan.