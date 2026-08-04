Hevosurheilun mukana voit elää Kuninkuusravit uudelleen
Kunkkaritunnelman lisäksi keskiviikkolehti kertoo nuoren raviurheilijan Mats Havulehdon tarinan. Poniraviurheilusta ponnistanut nuorimies treenaa omia valmennettaviaan sen lisäksi, että käy päivätöissä Tero Pohjolaisella. Miltä ravien tulevaisuus näyttää hänen mielestään?
Keskiviikkona juostaan Suuren Suomalaisen Derbyn karsintalähdöt. Hyvän nosteen alkukankeuden jälkeen Suomessa päälle saaneen Marko Korven treenistä ikäluokkaklassikon karsinnoissa starttaa vasta yhden startin kokemuksella Monster Journey. Millaisesta menijästä on kyse?
Lauantaina ravataan Ylivieskassa, ja keskiviikkonumero sisältääkin kattavan liitteen, jossa ennakoidaan radan isoa tapahtumaa, uuden konseptin Ruunaruhtinas-lähtöä sekä Malja-ajoa.
Hevosurheilu ilmestyy keskiviikkona ja on irtonumeromyynnissä torstaina.
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