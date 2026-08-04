Kannen kuvissa kuninkaallista tunnelmaa sekä hallitsijapari Pro ja Jockas Rita.
Kannen kuvissa kuninkaallista tunnelmaa sekä hallitsijapari Pro ja Jockas Rita.Kuvat: Maisa Hyttinen
Uutiset

Hevosurheilun mukana voit elää Kuninkuusravit uudelleen

Tämän viikon Hevosurheilu sukeltaa vielä kerran kuninkuus- ja kuningatarkisan tiimellykseen.
Julkaistu

Kunkkaritunnelman lisäksi keskiviikkolehti kertoo nuoren raviurheilijan Mats Havulehdon tarinan. Poniraviurheilusta ponnistanut nuorimies treenaa omia valmennettaviaan sen lisäksi, että käy päivätöissä Tero Pohjolaisella. Miltä ravien tulevaisuus näyttää hänen mielestään?

Keskiviikkona juostaan Suuren Suomalaisen Derbyn karsintalähdöt. Hyvän nosteen alkukankeuden jälkeen Suomessa päälle saaneen Marko Korven treenistä ikäluokkaklassikon karsinnoissa starttaa vasta yhden startin kokemuksella Monster Journey. Millaisesta menijästä on kyse?

Lauantaina ravataan Ylivieskassa, ja keskiviikkonumero sisältääkin kattavan liitteen, jossa ennakoidaan radan isoa tapahtumaa, uuden konseptin Ruunaruhtinas-lähtöä sekä Malja-ajoa.

Hevosurheilu ilmestyy keskiviikkona ja on irtonumeromyynnissä torstaina.

Tilaa oma Hevosurheilusi tästä: https://kauppa.hevosurheilu.fi/hevosurheilulehti/

Mats Havulehto
kuninkuusravit
Hevosurheilu
ilmestyminen
Marko Korpi
Monster Journey
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi