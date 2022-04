Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kaustiselle: Kirivaiheessa vaarallinen

Ville Pohjolan ohjastama Pajas Face ei ole vielä tänä vuonna voittoon asti yltänyt, mutta 10-vuotiaalla on ollut juoksunkuluissa huonoa tuuria mukana. Sen taulu on tasaisessa kunnossa, joka näkyy hevosen peliosuudessa liian paljon. Kyseessä on edullinen varmavalinta.

Viimeksi kun Pajas Face kilpaili pitkällä matkalla, se meni rajun tuloksen 15,1/3140 metriä ja rökitti loppukirissä Sahara Sandstormin.

Riville haetaan arvoa varmistamalla kierroksen pankki Ditchback Dice. Se on kiistatta kierroksen selvästi todennäköisin voittaja, mutta ei kyseessä sentään mikään kahdeksan kertaa kymmenestä voittava tapaus ole.

Tästä pelikupongille.