Hevosurheilun verkkopalvelu uudistuu – jatkossa tilaajat saavat eniten

Jos et ole vielä Hevosurheilu-lehden tilaaja, nyt on aika toimia. Hevosurheilu on maan pitkäaikaisin ja kattavin hevosalan ihmisten erikoislehti, joka tarjoaa monipuolista luettavaa jokaiseen makuun. Jatkossa tilaajat hyötyvät sisällöstä eniten.

Käytännössä verkkopalvelun muuttuminen näkyy siinä, että kun lukija klikkaa juttulinkkiä nettisivuilla, hän ei välttämättä pääse lukemaan sitä ilman, että hän on Hevosurheilu-lehden tilaaja.

Yhä useampi kotimainen ja ulkomainen media jakavat sisältöään vain tilaajilleen, ja Hevosurheilu-lehti on päättänyt liittyä tähän seuraan.

Maksumuurit ovat yleistyneet viime vuosina hurjasti, ja sille on syynsä. Lehtitalot voivat tarjota tilaajamaksua vastaan entistä monipuolisempaa sisältöä lukijoilleen ja palvella koko ajan kasvavaa digikäyttäjien joukkoa.