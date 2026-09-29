Hevosurheilussa asiaa ikäluokkakisoissa kilpailemisesta ja divisioonafinaaliennakointia

Ikäluokkakilpailuissa syntyy uusia tähtiä. Valmentajat Teemu Okkolin ja Hannu-Pekka Korpi kertovat, mitkä asiat vaikuttavat ikäluokkalähdöissä kilpailemiseen ja mikä efekti ikäluokkakisoilla voi olla hevosen tulevaisuuteen.

Tarkastelimme myös pohjoismaisten Derby-voittajien sukuja ja taustoja. Siitosorit Maharajah ja Ready Cash osoittivat niissä voimansa; Maharajahin pojat voittivat kolme Derbyä neljästä.

Kuten hevosihmiset yleensä, hoiva-alalla työskentelevät Team Haja Racingin Ida Kotiranta ja Hanne Hopea-Lydman huolehtivat pieteetillä hevosistaan. Heidän Rose’s Flowerinsa havittelee lauantaina kymppitonnin ensipalkintoa Kyvyt esiin -divisioonafinaalissa.

Keski-Suomen Raviratayhtiön puheenjohtajana pitkään toiminut Ahti Ruoppila on toista vuotta Killerin toimitusjohtajana. Nyt hän kertoo Killerin osakeannin onnistumisen lisäksi raviratojen ja niiden ravipäivien sijoittelun aiheuttamista haasteista. Hän pitää avoimuutta tärkeänä arvona ravijohtamisessa.

Lisäksi kerromme, että suomalaisten koodaaman Polle-palvelun on tarkoitus piristää hevoskauppaa ja helpottaa kimpanvetäjän arkea.

Tilaa oma Hevosurheilusi tästä: https://kauppa.hevosurheilu.fi/hevosurheilulehti/