Hevosurheilussa hyvinvoinnin teemanumero ja Kuukauden henkilönä Oona Halme

Hevosurheilun syyskuun Kuukauden henkilönä esitellään hoitajana ja ohjastajana menestynyt Oona Halme.

Mitä poniraviurheilu opetti Oona Halmeelle? Harkitsiko hän koskaan vakavasti muuta kuin hevosuraa?

Mikä raviurheilussa kiehtoo Halmetta eniten? Mitä hän suunnittelee tulevaisuuden varalle?

Harrastajaravivalmentaja, psyykkinen valmentaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja Jukka Kauppinen sanoo, että ihminen on yhtenäinen kappale, jossa mielen tulisi olla vahva.

”Kun ihminen voi psyykkisesti hyvin, voi fyysinen kunto olla pikkuisen huonompikin, ja silloinkin hän selviää arjesta ja jaksaa tehdä asioita. Mutta jos ihminen on psyykkisesti huonolla tolalla, on väsynyt ja ylikuormittunut, alkaa myös kroppa herkästi reagoimaan asioihin ihan eri tavalla”, Kauppinen kertoo.

Onneksi psyykkisiä ominaisuuksia voi kehittää ja valmentaa samalla tavalla kuin fyysisiäkin ominaisuuksia.

Kerromme myös Teemu Toroskasta, joka työskentelee Harri Koivusen ja Tapio Mäki-Tulokkaan valmennukseen menevien varsojen opettajana.

Lauantaina kilpaillaan Villinmiehen Tammakilpa. Hevosurheilussa sitä ennakoidaan muun muassa tutustumalla lähemmin Jorinnaan, joka on Jorma ja Tiina Naumasen silmäterä.

Ajankohtaisuutisissa kerrotaan lajin merkityksellisimmät ja puhuttaneimmat asiat.

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