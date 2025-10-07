Hevosurheilussa keskiviikkona monenlaisia championeita – Peter Ingves löysi elämäänsä balanssin

Urallaan reilut 1300 voittoa ohjastanut Peter Ingves ei olisi uskonut muuttavansa takaisin Suomeen, mutta niin vain kävi. Nyt Ingves kertoo uupumisen ja terveysongelmien jälkeen elämän näyttävän hyvältä synnyinseudullaan Kristiinankaupungissa. Millaiset ovat hänen tulevaisuuden suunnitelmansa?

Olli-Pekka Hämäläinen on muuttanut Joroisista Kuopion vilinään. Hämäläinen on pitkän linjan toimija, mutta Sorsasalon raviradan talleilla hän on uusi vakionimi. Nyt miestä pitää otsikoissa Kouvolan divisioonafinaaleissa juokseva Sipisee.

Kouvolan finaaliraveissa starttaavista hevosista nettihuutokauppahankinta Tutuks toi Kaustisella 6. syyskuuta Crista Räsäselle hänen ensimmäisen Toto75-voittonsa. Myös Räsäsen puoliso Pekka Räty on innostunut hevosista. Millä mielellä Tutuks talliin hankittiin? Kymenlaakso-ajoa lehti ennakoi vahvan panoksen karsinnoissa antaneen Harri Koivusen tallin kolmikon kautta.

Hevosurheilu kertoo myös Pohjoismaiden mestaruutta toistamiseen dominoineen V.G. Voiton omistajien tunnelmat suurvoiton jälkeen sekä amatööriohjastajien mestarin Toni Ripatin aatokset.

Neuvonta-jutussa puolestaan valotetaan, että hevosenlantaa voi hyödyntää monella eri tavalla, kun ymmärtää sen tarjoamat mahdollisuudet.

