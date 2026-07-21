Hevosurheilussa Kuukauden henkilönä Kuiperilla St Michelin voittanut Daniel Wäjersten
Keväällä uutisoitiin, että Daniel Wäjersten on ostanut Axevallan raviradan läheisyydestä Bjertorpin legendaarisen valmennuskeskuksen, jossa on paikat 168 hevoselle. Mitä valmentaja miettii tulevasta muutosta ja miten elämä muuten rullaa valmentajalla, joka pystyisi haastamaan Ruotsin ohjastajaeliitin myös lainakuskina?
Suomessa katseet kääntyvät kohti Kuninkuusraveja ja pääosanesittäjien valintaa. Kuninkuuskisassa 12 hevosen paletti on kuitenkin jo selvillä. Vänrikin kasvattajalla Sinikka Koskisella riittää jännitettävää, oriin matka alokkaasta johtajaksi on hänelle tuttu aivan alusta alkaen.
Keskiviikkolehti sisältää laajan muistokirjoituksen raviurheilun brändinrakentajasta, BWT:n Timo Sohlbergista, joka oli ravien nousukiidon henkilöitymä.
Tornion Toto75-kierrosta ennakoidaan Ari Aatsingin hevosten kuulumisilla. Aatsinkia huomattavasti pohjoisemmasta raviurheilua harjoittaa puolestaan ivalolainen Tarmo Kyrö, jonka lähimmälle maakuntaradalle Rovaniemelle on kotitallilta yli 300 kilometriä. Miltä raviurheilu näyttää Suomen huipulta katsottuna?
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