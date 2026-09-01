Hevosurheilussa Make Cash Kuukauden hevosena ja suomenhevosen monipuoliset ammatit

Keskiviikkolehdessä esiin nousevat esiin molempien rotujen Derby-voittajat, tuore suomenhevosten ikäluokkasankari Heikintuuli ja Suuren Suomalaisen Derbyn kirisankari Make Cash. Miten jo seitsemännen Derby-voittonsa valmentanut Markku Nieminen vertaa Make Cashia supertamma Passionate Kempiin?

Ajankohtaisuutisissa puidaan raviurheilun doping-kohua sekä perjantain varsahuutokauppaa muutosten vuonna, kun huutokauppa järjestetään tänä vuonna Jokimaalla.

Lauantaina Oulu Expressin lämminveristen finaaliin suosikkina kiihdyttää Shackhills Hazel. Jari Kinnunen kertoo, mitä tammalle kuuluu kolmevuotiaiden tiiviin kilpailurupeaman alla.

Esittelemme myös tuoreen Kasvattajakruunu-kakkosen Ginzan takaa löytyvän kasvattajaomistaja Juha Tenhovaaran. Miten Tenhovaara kuvailee itseään hevosenomistajatyyppinä?

Vuonna 2011 syntyneiden suomenhevosten ja 2014 syntyneiden lämminveristen kilpailuoikeus päättyy tähän kauteen. Yhteensä 41 on kilpaillut vielä viimeisellä mahdollisella kaudella. Esimerkiksi Evartti starttailee huippukunnossa – onko sääntö nykyisen yläikärajan myötä uran loppumisesta oikea?

Suomenhevosella on monenlaisia muitakin ammatteja kuin ravihevonen. Terapiatyössäkin suomenhevonen on ammattilainen. Hevosurheilu tuo esiin rodun monipuolisuutta suomenhevosen päivän lähestyessä.

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