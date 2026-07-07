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Hevosurheilussa näkymiä tulevaisuudelle ja uusia alkuja
Keskiviikon Hevosurheilu niputtaa edellisviikonlopun Suur-Hollolat, ennakoi Pikkupelimanniajoa ja kurkistaa Marjo Kivimaan sekä Markus Forssin tulevaisuudennäkymiin.
Kuninkuusravien haku tuleville vuosille on avoinna. Hevosurheilu teki soittokierroksen potentiaalisille hakijaradoille, onko kunkkari-isännyyteen kiinnostusta.
Marjo Kivimaa ja poikansa Markus Forss ovat uuden edessä ja kertovat suunnitelmistaan lehdelle.
Luottamusta tulevaan on myös Suomen Hippoksen hallituksessa, jonka jäsenet kertovat kasvatussatsauksistaan.
Kiinnostavaa luettavaa on runsaasti, nostalgiasta ravivinkkeihin. Tilaa oma Hevosurheilu tästä osoitteesta: https://kauppa.hevosurheilu.fi/hevosurheilulehti/