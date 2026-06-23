Hevosurheilussa Nordic Kingin kaksi prota ja hevosten kärryille palannut Antero Liitiä

Nordic Kingin kolmoisvoitto, Käyttöauto Mailin kaksoisvoitto ja muut voitot päälle – Antti Ojanperä hallitsi Powerparkin juhannusjuhlia mielensä mukaan. Hevosurheilussa palataan unohtumattomiin tunnelmiin.

Teemu Okkolinin valmentama Vilkkeen Villi on tässä kohtaa vuotta valtakunnan voitokkain hevonen yhdeksällä ykkössijallaan.

Miten Vilkkeen Villi aikoinaan päätyi Okkolinin valmennukseen? Entä miten Aku Okkolin päätyi oriin osaomistajaksi? Mitä omistajat odottavat Vilkkeen Villin tulevaisuudelta?

Antero Liitiä voitti vuonna 1991 Temellä Pohjoismaiden mestaruuden. Myöhemmin hevoset jäivät lähinnä taputeltaviksi yrittäjyyden vietyä mennessään, mutta nyt Liitiä on palannut raviurheilun pariin. Tuloksetkin puhuvat puolestaan. Reilun kuukauden sisään kaikki kolme starttihevosta ovat voittaneet.

Yrjö Kettusella on silmää hyville hevosille. Hänen viimeisin hankintansa on eilen Kuopiossa ylivoimavoiton ottanut Tuhti-Lotta. Kuinka tamma päätyi Kettuselle ja mitä sen kanssa seuraavaksi suunnitellaan?

Janne Kähkönen avasi pihansa tallin entisille ravureille, ja niitä koulutetaan harrasteratsuiksi. Kähkönen näki, että kilpauransa päättäneitä ja toimettomaksi jääneitä ravihevosia on liiaksikin asti, eikä niitä aina haluta viemään starttihevosen paikkaa valmennustallissa. Kai sen kanssa voi elää, ettei vauhti riitä ravihevoseksi? Ehkä jopa pikku vaivojenkin kanssa. Sitten hän laittoi tuumasta toimeen. Hevosurheilu vieraili tallilla koulutuspäivänä.

Sudet aiheuttavat joskus ongelmia hevostalleillekin. Miten niitä vastaan voi suojata hevosia ja mitä suden kohdatessa on hyvä tehdä? Suomen riistakeskuksen suurpetosuunnittelija Mikko Jokinen sekä Sipoon riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilö Marko Liljeström avaavat susikysymystä ja suden tunnistamisen ongelmia.

Irtonumeromyyntiin Hevosurheilu tulee ilmestymistä seuraavana arkipäivänä. Painetun lehden saat kotiin ilmestymispäivänä.

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