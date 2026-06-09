Hevosurheilussa ravikesän huumaa ja Kuukauden hevosena Piccolo Cocktail

Hevosurheilun toukokuun Kuukauden hevonen on Kuopio Stakesin voittanut Piccolo Cocktail. Miten Piccolo Cocktailia valmennetaan? Mitä orin taustajoukot odottavat sen kilpauralta jatkossa? Mitä Piccolo Cocktail tykkää muista hevosista? Mistä orin kasvattaja-omistaja Tapani Sirviön ravi-innostus on peräisin?

Kesä-Suomi on täynnä isoja ja pieniä ravitapahtumia, joista varmasti löytyy jokaiselle omansa. Tällä viikolla Hevosurheilun välissä ilmestyy Kesäravit-liite, joka perkaa niin kesän must-tapahtumat kuin kokoaa vinkit kesäratojen tarjonnasta. Mitä on luvassa juhannuksena Härmässä tai heinäkuussa Lahdessa ja Mikkelissä? Entä mitkä ovat saapumisvinkit Kuninkuusraveihin? Tämä ja paljon muuta selviää Kesäravit-liitteestä.

Nuorena miehenä Tuomas Rantasen elämä otti pohjakosketuksen, mutta haave ravivalmentamisesta sai jaksamaan. Mitä kaikkea miehen elämään on mahtunut?

Tutustumme myös Killerin Eliittiin kasikaistalta kiihdyttävään Millstoutiin.

Ajankohtaisissa kerrotaan muun muassa perinteisestä varsahuutokaupasta, joka muuttaa tänä syksynä Jokimaalle. Miten varsat huutokauppaan valitaan ja mitä kaikkea on luvassa?

Irtonumeromyyntiin Hevosurheilu tulee ilmestymistä seuraavana arkipäivänä. Painetun lehden saat kotiin ilmestymispäivänä.

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