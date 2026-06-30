Hevosurheilussa Suur-Hollola-ajojen ennakointia ja Kuukauden hevosena Overhead Panel

Vuoden 1977 Suur-Hollola-ajon tapahtumat puhuttivat Hevosurheilu-lehdessä viitisenkymmentä vuotta sitten. Tuolloin voittajaksi eteni Pentti Mannisen Teodor.

Nykymuotoisen lauantaikarsintojen ja sunnuntaina juostavan finaalin ajalta lehti selvitti, miltä radoilta finaaliin on useimmin päästy, miltä radalta karsinta voitettu ja mikä on ollut suotuisin paikka voittaa suuri finaali.

Entä mitä kuuluu lämminveristen kisan suurimmalle suosikille Massimo Hoistille tuoreen lauantaivoiton jäljiltä? Millä mielin kisaan lähtevät haastajat ja miten Antti Ojanperä kokee hevostensa tilanteen suomenhevosten Suur-Hollolan alla?

Kuukauden hevosena esitellään Killerin Eliitin voittaja Overhead Panel, jota valmentaa sitä ennakkoluulottomasti kilpailuttava Mari Leinonen. Hän kertoo Stefan Melanderin kasvatin olevan huippuhevonen, joka kuitenkin turvaa valmentajaansa hyvin monenlaisissa asioissa.

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