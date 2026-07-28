Hevosurheilussa suuri Kuninkuusravit-teema – Pihtiputaalla kunkkarihevosia tapaamassa, Raipe Helminen esittelee Tampereensa

Hevosurheilu kävi Pihtiputaalla Antti Ojanperän ja Jutta Ihalaisen tallilla tapaamassa tallin kuninkuuskisan osallistujien armadaa ja niistä sydänten kuningasta Evarttia, joka starttaa Teivossa uransa viimeiseen kuninkuuskisaan.

Suurmestaruuden meriittilistaansa juuri liittänyt Elitkampen-sankari Pro juoksee unelmakautta ja on Hevosurheilun heinäkuun Kuukauden hevonen. Millä mielin Ojanperän tallilla mietitään sen ja Alarik Huikean, Evartin, Vänrikin sekä Herra Heinämiehen kuninkuuskisaa?

Entä kuinka Pihtiputaan toinen kuninkaallisella tyyssijalla, Santtu Raitalan tallilla nähdään alati lähestyvä kuningatarkilpailu, kun vastaan asettuu punanutulle tuttu ajokki Lumi-Oosa?

Kiekkolegenda Raimo ”Raipe” Helminen valmentaa SaiPaa, mutta Tampere ei lähde hänen sydämestään kulumallakaan. Ravit on tuttu laji Raipelle, ja Kuninkuusravien alla maajoukkueen legendaarinen numero 14 esittelee suosikkipaikkansa Mansessa.

Kuninkuusravien turvallisuuden takuumies, paloesimies Matti Syrjä valottaa, millaista valmistautumista ravivuoden päätapahtumaan tehdään jo kauan ennen kilpailuita. Syrjä paljastaa myös yllättävän harrastuksensa, johon hän on erottamattomasti kiintynyt.

Kaikkien päälähtöjen hevosten esittelyt sisältävä muhkea Hevosurheilu ilmestyy keskiviikkona ja on irtonumeromyynnissä torstaina.

Tilaa oma Hevosurheilusi tästä: https://kauppa.hevosurheilu.fi/hevosurheilulehti/