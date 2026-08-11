Hevosurheilussa valmistaudutaan Derbyyn, Kuukauden henkilönä Jari Vähänen

Suvi Perttusen rakkaan menestystamma Like Youn varsa Like My Dream toteuttaa taustajoukkojensa unelmia, kun se voitti derbykarsintansa riskillä esityksellä. Kiltti, mutta vahvatahtoinen Like My Dream starttaa Derbyn finaaliin kolmosradalta Tapio Perttusen ohjastamana.

”Like You on lämminverisistä lempitammani ja nyt sen varsan kanssa pääsemme kaikista isoimpaan ikäkausilähtöön. Hiukan jännitti lähteä Derbyyn kisaamaan poikia vastaan, mutta karsinnan hevonen selvitti hienosti”, Suvi Perttunen sanoo.

Entä mitkä ovat tunnelmat Magnituden, Ancion ja Callela Capitanon taustalla ennen suurta kisaa?

Hevosurheilu esittelee perinteiseen tapaan myös kaikki derbyfinalistit omalla aukeamallaan.

Elokuun Kuukauden henkilönä puhuu maan johtaviin pelialan asiantuntijoihin kuuluva Jari Vähänen.

”Alalla on yleisesti ymmärryksen puute siitä, mitä pelitoiminnan tuoton maksimointi vaatii. Se vaatii ravikalenterin ja pelitoiminnan optimointia ja sovittamista kansainväliseen hevospelaamiseen ja ymmärrystä, miten tärkeässä roolissa muu kuin hevospelitoiminta tulee uudessa yhtiössä olemaan. Moni asia pitäisi sovittaa yhteen, mutta en ole varma, onko raviurheilun päätöksentekijöillä riittävä ymmärrys asiasta, ja ennen kaikkea uskallus tehdä vaadittavia muutoksia”, Jari Vähänen epäilee.

Teknologia kehittyy koko ajan, mutta ajanottoon tarkoitettu sekuntikello pitää raviurheilussa pintansa. Kysyimme ohjastajalta, valmentajalta, pelaajalta ja tuomaritornista, kuinka he hyödyntävät sekuntikelloa työssään – vai hyödyntävätkö.

Viime viikonloppuna ajettiin myös legendaarinen The Hambletonian, josta saatiin myös suomalaismenestystä. Hevosurheilu palaa tunnelmiin. Ajankohtaisissa aiheissa kysytään, ajettiinko The Hambletonian viimeistä kertaa Meadowlandsin radalla.

Irtonumeromyyntiin Hevosurheilu tulee ilmestymistä seuraavana arkipäivänä. Painetun lehden saat kotiin ilmestymispäivänä.

Tilaa Hevosurheilu tästä osoitteesta: https://kauppa.hevosurheilu.fi/hevosurheilulehti/