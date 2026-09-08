Kannen kuvassa Celebration. Kuva: Anu Leppänen. Kuva: Anu leppänen

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Hevosurheilussa varsahuutokaupan kokemukset ja miten varsalle annetaan osuva nimi

Keskiviikkolehti niputtaa perjantain varsahuutokaupan annin, mikä oli hyvää ja mikä huonoa. Lisäksi jututetaan kokeneita kasvattajia, miten varsa nimetään nokkelasti ja sääntöjen mukaan.