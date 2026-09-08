Uutiset
Hevosurheilussa varsahuutokaupan kokemukset ja miten varsalle annetaan osuva nimi
Keskiviikkolehti niputtaa perjantain varsahuutokaupan annin, mikä oli hyvää ja mikä huonoa. Lisäksi jututetaan kokeneita kasvattajia, miten varsa nimetään nokkelasti ja sääntöjen mukaan.
Monté-ohjastajien Suomen mestaruus ratkaistaan keskiviikkona Vermossa toista kertaa. Miten kolmen lähdön kokonaiskisan kokevat Heta Huuskola, Tiia Vehviläinen ja Elina Leinonen?
Kingston Rols on syttynyt uuteen menoon iäkkäämpänä. Nyt se on 13-vuotias ja voittanut kesäkuun puolivälin jälkeen neljästi.
Vielä on virtaa -sarjassa esittelemme 28-vuotiaan Tutuarin, vuoden 2002 Kriteriumin voittajan ja velmun eläkeläisen, joka on vieläkin kuin nuoret pojat.
Ajankohtaisuutisissa kerrotaan lajin merkityksellisimmät ja puhuttaneimmat asiat.
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