Hevosurheilussa Viksun Cikan tarina, Annika Aalto on nähnyt hevosenhoitajuuden kaikki puolet

5-vuotiaiden suomenhevostammojen kauden kohokohdassa Villinmiehen Tammakilpailussa täysosuman juossut Viksun Cikka on Hevosurheilun syyskuun Kuukauden hevonen. Sami Ikosen valmennettavan matkassa on korostunut rauhallisesti eteneminen.

Lähikuvajutussa esittelemme Annika Aallon, joka valmistui hevosenhoitajaksi Ylä-Savon ammattiopistosta Kiuruvedeltä vuonna 2004. Hän on yksi ammattikuntansa kokeneimmista ja on nähnyt hevosenhoitajan ammatin kaikki puolet.

Jyri Hellevuo painottaa hevosten yksilöllistä valmennusta. Harrastajaravivalmentaja ja kengitysseppä valmistui Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta liikuntatieteiden maisteriksi. Hän on ensimmäinen opiskelija, joka teki gradun eläinurheilusta, ja tutki hevosten laktaattikynnyksiä.

Turun ravit huipentuvat lauantaina PM-lähtöön, jossa Antti Ojanperällä on vahva edustus. Miten hän näkee kisan ja millaiset ovat Tekno Jervenillä starttaavan Jimmy Jonssonin ajatukset lähdön alla?

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