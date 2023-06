Hienoja uutisia hevosalalle – ”Alan työ on tunnistettu ja saamme jälleen vahvempaa näkymää tulevaan”

16.6. julkistettu, Petteri Orpon johdolla neuvoteltu hallitusohjelma sisältää monia hevosalalle myönteisiä asioita. Kohtaan Kasvun kaava on kirjattu, että tulevalla hallituskaudella varmistetaan hevostalouden toimintaedellytykset ja että suomenhevosen asema kansallisrotuna turvataan. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnan alan leikkauskohteissa ei mainita hevostaloutta.

”Tämä on hieno uutinen hevosalalle. Elinvoimainen raviurheilu ja hevoskasvatus ovat avainasemassa suomenhevosen turvaamisessa. Ajattelen, että alan työ on tunnistettu ja saamme jälleen vahvempaa näkymää tulevaan. Samalla tämä on hieno uutinen myös suomalaiselle yhteiskunnalle, sillä hevosala elää muutoksessa, jossa meillä on potentiaalia tuottaa yhteiskunnalle yhä enemmän tuloja ja hyvinvointia, kun alan kannustava rahoitus toteutuu,” toimitusjohtaja Minna Mäenpää kommentoi hallitusohjelmaa tuoreeltaan Suomen Hippoksen tiedotteessa.

”Haluan kiittää kaikkia hevosalan toimijoita, jotka ovat viimeisen vuoden aikana tehneet vaikuttamistyötä niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Keskustelut päättäjien kanssa ovat olleet hyviä ja tuntuu, että alaa on kuunneltu.”

Negatiivisena seikkana hallitusohjelmasta voidaan poimia liikuntapalveluiden ja tapahtumalippujen arvonlisäveron nousu 10:stä 14:ään prosenttiin, mikä lisää esimerkiksi ratsastuskoulujen ja tapahtumien järjestämisen haasteita. Toisaalta nuorten harrastusmahdollisuuksia ja hyvinvointia halutaan parantaa, mikä voi tarjota uusia mahdollisuuksia kuten esimerkiksi harrastussetelien käyttöönoton. Esille nostetaan myös tahtotila selvittää ja arvioida liikunnan tukemista verotuksen keinoin.

Rahapelijärjestelmä siirtyy lisenssimarkkinaan viimeistään 1.1.2026. Hallitusohjelman mukaan lisenssijärjestelmän piiriin kuuluisivat lähtökohtaisesti kasinopelit ja vedonlyönti verkossa, mutta mitä se tarkoittaisi hevospelien – jotka pelataan valtaosin verkossa – osalta, on toistaiseksi avoin kysymys.

”Kun rahapelijärjestelmä uudistuu, tulee hevospelaamisen erityispiirteet ja vaikutukset koko elinkeinoon ottaa huomioon. Hevospelaamisen sijoittuminen muutoksessa tulee analysoida huolellisesti”, Minna Mäenpää edellyttää.

Lähde: Suomen Hippoksen tiedote