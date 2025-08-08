Hietanen ja Lehtonen ratkovat tänään Powerparkin valmentajaliigan voiton

Radan valmentajaliigan voittaja on jo kolmena vuonna palkittu 5000 euron arvoisella moottorisänkykokonaisuudella. Ensimmäisen sängyn vei Antti Ojanperä, toisen Olli Antila ja viime vuonna Antti Ala-Rantala..Tänä vuonna ennen päätösraveja Hannu Hietanen johtaa valmentajaliigaa viidellä voitolla ennen kolmeen voittoon pystynyttä Kari Lehtosta. Hietasen ja Lehtosen talleista kauden päätösraveissa kilpailee peräti seitsemän hevosta..”Vanhakin sänky ajaa asiansa, mutta sarjoja oli tosi hyvin meidän hevosille. Powerparkissa on parhaat olosuhteet ajaa raveja, joten olisin ilmoittanut useamman hevosen lähtöviivalle, vaikka emme kamppailisikaan liigavoitosta”, Hannu Hietanen toteaa..Hietanen näkee perjantain menestysmahdollisuudet asiallisina..”Governor Hoss palaa tauolta, joten tuskin on ihan herkimmillään. Isosalon Se saa etumatkaa hyvin menneeseen Vapassiin, jolle sarja ei ollut kaikista edullisin”, hän arvioi..Kari Lehtosen menestystoiveita Härmään laskivat lähtöratatuurit. Valmennettavista esimerkiksi Warrior Princess joutuu tekemään työt radalta kaksitoista..”Valmentajaliigassa oleva palkinto innosti ilmoittamaan useamman hevosen viivalle. Saman teki Hannu, mutta häntä jo viimeksi leikkimielisesti kiusasin, että laihialaisten kanssa ei voi leikkimielisesti kisatakaan. Hannulla voi olla pää jo vahvasti tyynyssä, mutta peiton alle en suosittele menemään”, Lehtonen virnistää.